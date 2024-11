‘A Man on the Inside’: een hilarisch mysterie dat je doet lachen en ontroeren

Ted Danson en Mike Schur (het duo achter ‘The Good Place’) zijn terug met een nieuwe Netflix-serie: ‘A Man on the Inside’. Dit avontuur, gebaseerd op de Oscar-genomineerde documentaire ‘The Mole Agent’, volgt Charles, een weduwnaar die zich als een undercover-spion in een bejaardentehuis stort.

Charles (Ted Danson) voelt zich vastgeroest na het verlies van zijn vrouw en de afstand tot zijn dochter Emily (Mary Elizabeth Ellis). Maar dat verandert als hij privédetective Julie (Lilah Richcreek Estrada) ontmoet. Voor hij het weet, infiltreert hij in het luxueuze bejaardentehuis Pacific View om een gestolen erfstuk op te sporen.

Met bewoners vol charme en geheimen wordt iedereen een verdachte, maar directrice Didi (Stephanie Beatriz) houdt alles scherp in de gaten. Spannend genoeg, toch? Alleen blijkt Charles zó goed in het maken van vrienden dat hij al snel de ster van het tehuis wordt – niet heel handig voor een undercover-agent.

Lachen én geraakt worden

De serie combineert mysterie, humor en warme momenten. Terwijl Charles worstelt om de zaak op te lossen zonder te veel op te vallen, ontdekt hij dat zijn missie eigenlijk een kans is om zijn leven opnieuw te omarmen. Dat levert niet alleen hilarische situaties op, maar ook een emotioneel avontuur waarin hij zichzelf en zijn dochter opnieuw leert kennen.

Een topcast

Met gezichten zoals Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers, Eugene Cordero en Margaret Avery kan je rekenen op geweldige scènes vol humor en hartstocht. En met Mike Schur als bedenker weten we dat het verhaal nét dat beetje extra krijgt – een perfecte mix van gekke momenten en ontroerende diepgang. Bereid je voor op een avontuur dat je laat lachen én misschien een traantje laat wegpinken. Niet te missen!

‘A Man on the Inside’ is vanaf 21 november te zien op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube