‘1992’: een bloedstollende Spaanse serie op Netflix

Sinds 13 december is ‘1992’ te zien op Netflix, en hij heeft al flink wat aandacht getrokken. In het kort: het is een meeslepende thriller met een bijzondere twist!

Amparo wil weten hoe haar man omkwam bij een explosie. Ze krijgt hulp van Richi, een voormalige politieagent die nu als beveiliger werkt. Samen ontdekken ze dat er meer achter zijn dood zit: een reeks mysterieuze moorden met telkens hetzelfde detail – een popje van Curro, de mascotte van de Expo ’92 in Sevilla, naast de verbrande slachtoffers.

Deze zesdelige miniserie, geregisseerd door Jorge Guerricaechevarría en Álex de la Iglesia, combineert spanning, mysterie en een vleugje sociale kritiek. Terwijl Amparo en Richi het mysterie proberen te ontrafelen, ontdekken ze dat het verleden vaak de sleutel is tot het heden.

Wat maakt het bijzonder?

Een moordenaar met een vlammenwerper, een iconische pop uit Sevilla en een link tussen Madrid en Andalusië: ‘1992’ heeft genoeg ingrediënten om je op het puntje van je stoel te houden. De serie heeft een duistere sfeer en een spannend verhaal, al voelt niet alles even realistisch. Zo zijn de hoofdpersonen soms wat voorspelbaar, en lijkt het in Madrid ineens non-stop te regenen. Maar die kleine tekortkomingen maken de serie niet minder boeiend.

Waarom kijken?

‘1992’ is geen perfecte serie, maar zeker een spannende aanrader. Het verhaal verrast, de moordenaar is huiveringwekkend, en de onderliggende strijd tegen het systeem geeft het net dat beetje extra. Ideaal voor een bingewatchavondje!

Nu te zien op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube