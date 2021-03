Steysi Rose is 23 jaar en woont in Sint-Gillis. Toen ze 12 jaar was, verhuisde ze van Bulgarije naar België. Wat haar grootste droom is? Een restaurant openen waar iedereen zich welkom voelt, welk dieet ze ook volgen. Er zijn natuurlijk valkuilen die ze tegenkwam op haar weg, zoals de huidige coronacrisis en andere moeilijkheden in haar leven en carrière. Maar vandaag is ze zeer vastberaden om haar doel te bereiken.

Een moeilijke levensloop

Vlak na haar tienerjaren had Steysi Rose financiële en familiale problemen. Hierdoor belandde ze enkele maanden op straat, zonder vast adres om naar terug te keren. Ze verbleef bij vrienden, zonder echt te weten waar ze naartoe moest. «Ik had amper genoeg geld om te kunnen overleven. Ik wilde graag aan kookstudies beginnen, maar ik moest een baan vinden om mezelf te kunnen onderhouden. Mijn cv werd overal geweigerd. Ik werd echt in een neerwaartse spiraal gesleept.»

Een gratis training om haar droomplan uit te stippelen

«De YouthStart training is op het juiste moment gekomen, ze heeft me het licht op het einde van de tunnel doen zien.» Nog maar een jaar geleden, toen het coronavirus België hard trof, nam Steysi Rose deel aan een YouthStart training. Deze heeft haar geholpen om zelfvertrouwen te herwinnen, haar een reden gegeven om op te staan in de morgen en haar begeleid bij het bouwen aan een plan voor de toekomst. «In het begin geloofde ik het niet helemaal. Een gratis training… dat leek me te mooi om waar te zijn. Ik was ervan overtuigd dat ik enkele dagen later een factuur in de bus zou krijgen. Maar die heb ik nooit gekregen. Het was allemaal echt, ze zouden me gratis helpen om mijn toekomst op te bouwen. Tijdens de training kreeg ik het idee om een restaurant te openen en catering aan te bieden.»

Een keuken geïnspireerd door haar afkomst en verleden

«In Bulgarije, waar ik ben opgegroeid, kan je nooit iemand over de vloer krijgen zonder hen iets te drinken of te eten aan te bieden. Of het nu de belastinginspecteur, de buurman of de president is, iedereen wordt op dezelfde manier ontvangen.» Hier heeft Steysi Rose waarschijnlijk haar gevoel voor gastvrijheid en haar warme en heerlijke keuken vandaan gehaald. Een passie die ze over de jaren heen heeft ontwikkeld. «Ik ben zelf altijd vegetariër geweest, maar in Bulgarije bood niemand vegetarische gerechten aan. Het was voor mij een puzzel om gewoon met mijn familie of vrienden in een restaurant of thuis te eten. In mijn restaurant wil ik dat niemand zich buitengesloten voelt, ik wil iedereen de vrije keuze kunnen geven. Daarom bied ik ook vlees aan in mijn menu’s, naast veganistische en vegetarische gerechten.»

Een droom omzetten in een concreet project

Tijdens de YouthStart training bouwt elke jongeren aan zijn eigen droomproject door zichzelf in de schoenen van een ondernemer te plaatsen. Om te kijken of het project haalbaar is, is het enorm belangrijk om alle facetten van het project goed te analyseren. Op de laatste dag presenteerde Steysi Rose haar project aan de jury. «Dat was erg belangrijk voor mij. Ik heb zeer positieve feedback gekregen. Die reacties zien en mensen die geïnteresseerd zijn in mijn kookkunsten en in dit project geven me nog steeds de kracht om verder te gaan en er vandaag in te geloven. Ik weet dat ik het kan.»

