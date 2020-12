Ondernemers verruilden hun frituur voor een job in de zorg. Studenten gingen in de zomer fruit plukken. Honderdduizenden mensen volgden een opleiding. Je hoefde niet ver te kijken om de gevolgen van COVID-19 te zien. Corona schudde de arbeidsmarkt en veel carrières grondig door elkaar in 2020.

De Award ‘Meest flexibele arbeidsmarkt ooit’ gaat overduidelijk naar 2020. Dat hebben tienduizenden Belgen ondervonden. Hoe uniek was 2020?

Grootste daling vacatures ooit

Nooit eerder daalde het aantal vacatures zo sterk als in april 2020. Door de coronacrisis en de maatregelen die de regering nam, stokten de aanwervingen. Het totaal aantal vacatures bedroeg slechts de helft van april 2019, ofwel 12.099 vacatures.

Soepel herstel na 1ste lockdown

«De arbeidsmarkt herstelde zich relatief snel toen de maatregelen versoepeld werden», zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. «Bedrijven gingen zoveel als mogelijk terug aanwerven. Het aantal vacatures in september lag maar 13% lager in vergelijking met vorig jaar. Er stonden in volle crisis 39.000 vacatures open. In oktober zelfs 40.780, ofwel slechts 8% minder dan in oktober 2019.»

Horeca en toerisme bloeden

Horeca en toerisme waren en zijn de meest getroffen sectoren, lezen de cijfers. Het aantal vacatures dook tijdens de tweede lockdown 77% lager dan in 2019.

Zorg werft 5% meer mensen aan

Sectoren als de zorg en het onderwijs bleven aanwerven. Met 14.000 vacatures in de zorgsector deed deze het 5% beter dan in 2019. Ook veel tijdelijke werklozen – en zelfs ondernemers – gingen aan de slag in ziekenhuizen en woonzorgsectoren.

Iedereen in beweging

VDAB deed er – van thuis uit – alles aan om de arbeidsmarkt in beweging te houden. Onder de slogan ‘Blijf in beweging’ lanceerde de arbeidsbemiddelingsdienst extra acties, bijvoorbeeld om Belgen in de landbouw en de zorg te laten werken. In april werd 65% van deze speciale vacatures ingevuld, in mei zelfs 89%.

Bijna 190.000 online opleidingen

Ook opleidingen kwamen centraal te staan. «Het was belangrijk dat mensen die tijdelijk werkloos werden en maandenlang thuis zaten nog steeds met hun loopbaan bezig waren», zegt Joke. «Daarom hebben we sterk ingezet op online leren. En met succes. We telden maar liefst 187.900 inschrijvingen op onze online opleidingen. Dit is 56% meer dan in 2019.»

Kansen in 2021

En 2021? «We zien dat de krapte in groeisectoren blijft», zegt Joke. «In 2021 blijven de vergrijzing en digitalisering voor schaarste op de arbeidsmarkt zorgen. Met kansen voor iedereen die ze wil grijpen.»

Het bericht 2020 krijgt Award ‘Meest flexibele arbeidsmarkt ooit’ verscheen eerst op Metro.