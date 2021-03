Winkels die vanaf dit weekend verplicht op afspraak moeten werken, hebben gisteren 60 tot 85 procent minder omzet geboekt. Dat zegt handelaarsfederatie Comeos op basis van een rondvraag. “In de praktijk komen de nieuwe regels neer op een derde sluiting”, zegt CEO Dominique Michel.

De verschillende regering beslisten eerder deze week in het Overlegcomité om weer strengere beperkingen in te voeren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo mogen niet-essentiële winkels sinds zaterdag alleen nog op afspraak werken.

De nieuwe werkwijze is voor handelaars “een ramp”, zegt Comeos. Uit een rondvraag van de sectororganisatie blijkt dat winkels in de stadscentra zaterdag gemiddeld 60 procent minder omzet boekten dan op een normale zaterdag, terwijl het voor winkels in winkelcentra zelf om gemiddeld 85 procent ging.

Verwarrende regels

“Er was zaterdag veel minder volk in de straten en de klanten die toch kwamen opdagen, vonden de nieuwe regels te verwarrend. In de ene winkel moet je een afspraak maken en mag je met twee gaan winkelen, in de winkel ernaast moet je geen afspraak maken maar mag je enkel alleen binnen en maximaal een halfuur. De verwarring vertaalde zich in de omzetcijfers”, luidt het. “Als de eerste zaterdag indicatief is voor de komende weken, dan overwegen verschillende handelaars te sluiten.”

Eerder berekende Comeos al dat de nieuwe maatregelen de sector in totaal 1 miljard euro aan omzet zouden kosten en ruim 13.000 jobs in gevaar zouden brengen. “De overheid moet zijn verantwoordelijkheid opnemen door de handelaars te ondersteunen”, meent Michel. “We vragen concreet een vrijstelling van de RSZ-bijdragen voor het tweede kwartaal en een tussenkomst in de vaste kosten van alle handelaars, zowel de kleine als de grote.”

