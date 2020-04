De coronacrisis heeft een zware impact op de economie, maar in hoeverre wordt de vastgoedmarkt getroffen? Die zal het ongetwijfeld voelen, maar naar verwachting zal de schade al bij al nog meevallen.

Elk huis heeft een bepaalde waarde, maar die waarde gaat met zijn tijd mee. In tijden van crisis zakt die waarde doorgaans, in tijden van economische groei wordt een huis meestal duurder. De coronacrisis brengt economische schade met zich mee. Hoe groot die zal zijn, valt momenteel nog moeilijk te voorspellen. Zimmo, de tweede grootste immosite in België, vroeg aan schattingsbureau Stadim wat we mogen verwachten van de vastgoedmarkt.

Geen crash verwacht

Economen verwachten dat het beschikbaar inkomen van gezinnen gemiddeld met 5 procent zal krimpen. Tegelijkertijd zal het ontleningspercentage voor woonkredieten verder blijven dalen. Dat kan een negatieve invloed hebben op de woningprijzen, vooral in het segment boven de 300.000 euro.

Toch wordt er op korte termijn niet meteen een crash van de woningprijzen verwacht, noch voor privéwoningen, noch voor huurwoningen. De residentiële vastgoedmarkt in België is immers erg evenwichtig en kent geen structurele overwaarderingen. Op korte en middellange termijn zou de mogelijke daling van koopkracht en eventuele deflatie wel tot een plafonnering van de woningprijzen kunnen leiden, net zoals na de financiële crisis in 2008.

Meer winkelleegstand

Winkelvastgoed zal een pak zwaarder getroffen worden. Door de economische impact zal er op korte termijn meer leegstand komen en zal er minder huurinkomstenrisico genomen worden. Dat zal op haar beurt weer leiden tot dalende huurprijzen.

Werkruimtes

Ook kantoorruimtes zullen op korte termijn een metamorfose ondergaan door de coronacrisis. Door de lockdown is thuiswerken ingeburgerd geraakt, wat kan leiden tot een dalende vraag naar werkplekken. Anderzijds verwachten Nederlandse experts net een vraagstijging door de social distancing van anderhalve meter.

