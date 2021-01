Miljonair worden , wie droomt er niet van? Sommige mensen wagen hun kans door mee te spelen met de lotto, een bedrijf op te zetten of een bezoekje te brengen aan een casino. Er bestaat echter ook nog een andere manier: je geld voor je laten werken. Hoe doe je dit? Door een passief inkomen te vergaren. Ben je een absolute beginner en weet je niet hoe je van start gaat? Wij vertellen je er hieronder meer over.

Doe je huiswerk

Een passief inkomen verkrijgen doe je door te investeren. Waar dit vroeger bij een bank moest gebeuren, kan dit nu eenvoudig online. Houd er wel rekening mee dat je te maken hebt met een leercurve. Neem daarom de tijd om voldoende research te doen voordat je begint met beleggen. Warren Buffet, de meest bekende en succesvolle investeerder ter wereld, geeft niet voor niets het volgende advies: “Begin nooit aan financiële producten waar je niets van af weet”.

Hoe zorg je ervoor dat je voorbereid aan de slag gaat? Op het internet vind je heel wat bronnen die je kunnen helpen bij het vergaren van voldoende kennis. Ook online brokers beschikken over leercentra waar je allerlei informatie over online beleggen terugvindt. Lees eerst en vooral meer over de verschillende financiële producten waarin je kunt investeren. Er bestaan namelijk tientallen handelsinstrumenten, variërend van aandelen en valuta tot cryptocurrencies en ETF’s. Pas als je je huiswerk hebt gedaan, is het tijd om een account te openen bij een online broker.

Online brokers bieden toegang tot de beurs

Vroeger moest je naar de bank als je wilde beleggen op de beurs. Tegenwoordig kun je bij een online broker terecht. Het enige wat je nodig hebt is een goede internetverbinding en een laptop of smartphone. Daarna zoek je een broker die bij je behoeftes past en kun je na het aanmaken van een account onmiddellijk aan de slag. Op het web vind je verschillende sites die de beste broker voor beginnende beleggers voor je uittesten. Zo hoef je hier zelf geen tijd aan te verspillen en kun je meteen beginnen met investeren.

Waarin investeren als beginner?

Nadat je een account hebt aangemaakt is het tijd voor het echte werk. Maar waarin investeer je het best als beginneling? Om ervoor te zorgen dat je als beginner kans maakt op een succesvolle investering, hebben we hieronder de meest geschikte instrumenten verzameld:

1. Indexfondsen

Een indexfonds probeert exact hetzelfde risico en rendement te behalen als een bepaalde beursindex, bijvoorbeeld de S&P 500. Hiervoor wordt de index nagebootst en wordt in dezelfde aandelen of obligaties belegd. Investeer je in een indexfonds, dan beleg je eigenlijk op een passieve manier. Je hoeft niet naar deze investering om te kijken, want het fonds volgt namelijk altijd de onderliggende index. Dit is handig als je nog niet 100% overtuigd ben van je kunnen.

2. ETF’s

ETF’s lijken goed op indexfondsen. Ze volgen namelijk ook een onderliggende index en proberen een even goed rendement te behalen. Wat is dan het verschil tussen deze twee fondsen? Indexfondsen worden één keer per dag verhandeld terwijl ETF’s continu worden verhandeld op de beurs.

3. Aandelen

Aandelen zijn waarschijnlijk de meest verhandelde financiële producten ter wereld. Het is dan ook de meest voor de hand liggende optie voor velen. Je kunt investeren in gerenommeerde bedrijven als Heineken, Coca-Cola, Apple of Google. Had je bijvoorbeeld €1000 geïnvesteerd in de IPO van Google, dan had je inmiddels een aardig zakcentje verdiend. Elke geïnvesteerde dollar (of euro natuurlijk) in Google-aandelen tegen de IPO-prijs is ondertussen $30 waard. Dus als je €1000 had geïnvesteerd, dan was dat na alle splitsingen van dit aandeel inmiddels meer dan meer dan €30.000 waard.

4. Commodities

Verschillende soorten goederen vallen onder de naam commodities. Over het algemeen gaat het om fysieke bulkgoederen zoals graan, maïs, graan en andere landbouwgoederen, maar ook goud, zilver en olie vallen onder commodities. Goud wordt doorgaans gezien als een goede investering, terwijl olie de laatste tijd erg in prijs is gedaald.

Blijf op je hoede en beleg nooit met geld dat je niet kan missen

Zoals met alles dat je op het internet doet, moet je ook op je hoede zijn als je belegt. Vooral sinds de coronacrisis is de cybercriminaliteit toegenomen . Dit is ook wel logisch aangezien de meeste mensen vanwege al dat thuiszitten veel meer tijd op hun computer doorbrengen. Het is daarom van groot belang dat je enkel bij een betrouwbare broker belegt. Doe dus voldoende onderzoek voordat je met een broker in zee gaat. Ook is het belangrijk dat je over een goede virusscanner beschikt en dat je je inloggegevens veilig bewaart.

Beleg daarnaast nooit met geld dat je niet kunt missen. Ga ervan uit dat je je geïnvesteerde geld voor lange tijd moet missen. Het mooie is dat je zelfs met een kleine investering een rendement kunt behalen. Wees je er wel van bewust dat beleggen nooit 100% winstgevend is. De kans bestaat dat je je investering kwijt bent. Daarom raden we aan om eerst risicoloos te oefenen met het gratis demo account van een online broker. Beleg pas met echt geld als je er helemaal klaar voor bent.