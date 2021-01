Er is niets zo vervelend als een vochtprobleem in je huis of woning hebben. Zo kun je last hebben van opstijgend vocht in de muren of schimmelplekken op het plafond. Er bestaan veel verschillende vochtproblemen, maar gelukkig is er geen probleem dat niet opgelost kan worden door een ervaringsdeskundige in vocht bestrijding . Je kunt kleine vochtproblemen tot een bepaalde grootte zelf oplossen met producten die je kunt kopen, maar als het gaat om een ernstig vochtprobleem kun je het beste een vochtbestrijder inschakelen. Hoe langer je wacht met het behandelen van een vochtprobleem, hoe sneller het zich zal verspreiden en hoe groter het probleem zal worden. Maak eenvoudig een afspraak met een vochtbestrijder die vervolgens goed naar het vochtprobleem bij jouw thuis kan komen kijken. Zo kan er vastgesteld worden wat precies het probleem is en welke aanpak of methode er ingezet moet worden om het vochtprobleem zo goed mogelijk op te lossen.

3 plekken in huis met veel voorkomende vochtproblemen

Er zijn verschillende plaatsen in een huis waar je last kunt hebben van vocht. Maar welke plekken kun je het beste aanpakken om zo goed mogelijk het vochtprobleem aan te pakken? Er zijn een aantal plekken in een woning waar vaak de oorzaak ligt van het algehele vochtprobleem. Hierbij de meest voorkomende plekken waar een vochtprobleem voorkomt:

1. De badkamer

De ruimte waar veel vochtproblemen voorkomen, is de badkamer. Simpelweg omdat hier natuurlijk hier veel water gebruikt wordt, zoals de douche, toilet en gootsteen. Mocht je hier last hebben van een vochtprobleem dan kan dit erg gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Schimmel en vocht kan problemen vormen voor de huid en luchtwegen van de mens. Daarnaast verspreidt het vochtprobleem zich gemakkelijk en snel door de muren naar andere ruimtes in het huis. Het is daarom erg belangrijk om het probleem zo snel mogelijk bij de kernoorzaak aan te pakken.

2. De kelder

Een van de meest voorkomende plekken met een vochtprobleem is de kelder. De oorzaak hiervan is dat de kelder in feite op de grond ligt. Hierdoor trekt het grondwater gemakkelijker en sneller in de vloer en de muren. Het is daarom belangrijk het vochtprobleem hier bij de wortels aan te pakken, zodat het zich niet verder omhoog kan spreiden door de muren. Een van de meest gebruikte methodes om een vochtige kelder te bestrijden is het aanbrengen van kelderdichting. Je ingehuurde ervaren vochtbestrijder kan goed in kaart brengen waar de vochtproblemen zich in de kelder bevinden en welke techniek het beste kan worden ingezet.

3. De muren

Wanneer je last hebt van natte muren in je huis kan dit voor veel problemen zorgen. Het vocht of water in de muren kan zich namelijk makkelijk verspreiden. Zo kan het zich omhoog werken en zo in andere kamers van het huis voor vochtproblemen zorgen. Opstijgend vocht in muren is een veel voorkomend probleem. Hierdoor kan pleisterwerk of behang zich loslaten van de muren. Daarnaast kan het lelijke schimmel vlekken veroorzaken die erg schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. In het ergste geval kan dit grote schade veroorzaken voor de bouw van het huis. Gelukkig zijn hiervoor veel verschillende aanpakken beschikbaar, zoals muren injecteren of muren onderkappen.