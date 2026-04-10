OH NEE! Dikhoornschaap ziet zijn spiegelbeeld in glazen deur… en twijfelt niet! (video)

Die ramt er niet naast!

Misschien ben je al eens een dikhoornschaap tegengekomen in de dierentuin. Wel, in Yuma – een stad in Arizona – lopen ze blijkbaar vrij rond. Het enige minder leuke daaraan is dat wanneer zo’n beestje zijn eigen weerspiegeling ziet in een raam, hij zijn enorme hoorns weleens kan inzetten.

Gebroken glas

Met brekend glas tot gevolg, zo zien we in onderstaande video. De eerste keer hield het glas nog stand, maar bij de tweede poging was het prijs. “Wel breken, maar niet binnendringen”, reageert een kijker. “Hij moet zich bedreigd gevoeld hebben”, merkt nog iemand op. “Ik na een hele lange dag”, lacht een laatste persoon.

