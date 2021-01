In woon-zorgcentrum De Groene Verte in het West-Vlaamse Merkem (Houthulst) zijn twee derde van de bewoners besmet met de Britse variant van het coronavirus. Dat bevestigt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). Het gaat om 63 personen in het wzc en 12 in de assistentiewoningen. Ook in de rest van de gemeente steeg het aantal besmettingen in amper een week tijd van 8 naar 53 besmettingen. Ook daar gaat het om de Britse variant.

Het aantal coronabesmettingen in Houthult steeg de afgelopen week erg snel. Er werd al gevreesd dat het om de Britse variant zou gaan, en dat werd vanochtend bevestigd. Uit voorzorg besloot de gemeente eerder al om alle sociale activiteiten te verbieden.

Alleen scholen, kinderopvang en medische diensten zoals Kind & Gezin blijven voorlopig open. “De oorzaak van de uitbraak is nog niet bekend, maar we zijn volop bezig met contacttracing”, aldus burgemeester Hindryckx. “Besmette personen moeten tien dagen in quarantaine, in plaats van zeven dagen bij een gewone besmetting.”

Hulp van Defensie

De burgemeester vroeg via de gouverneur ook al bijstand van Defensie om bij te springen in het woon-zorgcentrum. “De documenten werden vrijdag ingevuld, hopelijk kunnen vanaf dinsdag vier of vijf Defensiemedewerkers worden ingezet in het woon-zorgcentrum.”

