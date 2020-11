Door het coronavirus moeten we ons afvragen hoe we de feestdagen dit jaar zullen beleven. Viroloog Steven Van Gucht was daar erg duidelijk over tijdens de persconferentie van Sciensano.

Het goede nieuws is dat de coronacijfers verder dalen. Het minder leuke nieuws is dat de feestdagen er dit jaar wellicht anders zullen uitzien dan normaal. Dat bevestigde Steven Van Gucht vanmorgen. “De komende maanden moeten we nog extra goed zorg dragen voor elkaar en voor elkaars gezondheid. Dat geldt in het bijzonder voor de komende feestdagen. Die brengen we best in onze kleine kring door. Deze feestdagen zullen uniek en eenmalig zijn. Als alles goed gaat, komen er in het voorjaar goede vaccins. Dan gaat de controle van het virus een stuk gemakkelijker worden. Dus blijf volhouden, want dit gaat voorbij”, vertelde hij.

Richtlijnen

Van Gucht legt uit dat de politiek binnenkort uitsluitsel zal geven over hoe we op een veilige manier de feestdagen kunnen vieren. Maar hij benadrukt dat een kleine kring de enige manier is om het virus niet opnieuw zijn gang te laten gaan. “Het spreekt voor zich dat die richtlijnen voor een stuk ook zullen afhangen van de cijfers die nog in volle evolutie zijn, maar weliswaar mogen we er gerust van uitgaan dat het verstandig is om dit jaar kerst en Nieuwjaar vooral in onze kleine kring te vieren. Dat is het meest veilige. Een risico zal er altijd zijn.”

Oppassen met opeenvolgende feesten

“Het zal zaak zijn om het in kleine kring te vieren, maar we moeten ook opletten met de opeenvolging van de feestdagen. Het is niet zo dat het veilig is om meerdere feesten te organiseren in heel kleine kring na elkaar. Om een voorbeeld te geven: als we Kerstmis met onze groep vieren en het virus gaat rond, we zitten dicht bij elkaar, we praten veel, we eten en drinken samen. De gemiddelde incubatieperiode is zes dagen. Dat wil zeggen dat, wanneer het virus rondgaat met Kerstmis, die personen erg besmettelijk gaan worden gemiddeld gezien ongeveer zes dagen later. Dat is met oudjaar. Als we dan wéér samenzitten, en stel dat dit een andere groep zou zijn, dan kan het virus heel gemakkelijk beginnen spreiden en gaan we dat één à twee weken na Nieuwjaar bekopen. We moeten hier dus heel voorzichtig mee zijn. Hou de kring heel klein en het liefst ook vast”, besluit hij.

