Gerwyn Price heeft in het Londense Alexandra Palace de PDC-wereldtitel darts veroverd. De 35-jarige Welshman haalde het in de finale tegen de Schot Gary Anderson met 7-3. Dankzij zijn eindzege lost Price bovendien de Nederlander Michael van Gerwen na zeven jaar af als nummer 1 van de wereld.

Anderson nam in de eerste set een 2-0 voorsprong, maar Price sloeg terug en pakte de set met 3-2. De 50-jarige Anderson, die zich in 2015 en 2016 tot wereldkampioen kroonde, hing na onder meer een 128 uitworp de bordjes gelijk. De 35-jarige Price haalde in set drie zijn beste darts boven. Met twee 180 maximum worpen, een 12 en een 13-darter, nam de regerende World Grand Prix-kampioen een 2-1 voorsprong. De ex-rugbyspeler ging op zijn elan verder en won ook set vier met 3-1. ’The Flying Scotsman’ liet het vooral afweten bij het uitwerpen. Price was daarentegen met 72.72% heer en meester.

Moeite in het slot

In set vijf, die hij andermaal won met 3-1, noteerde hij checkouts van 83, 97 en 76. Met uitworpen van 100, 161 en een gemiste 9-darter zorgde Price voor de beste set van het toernooi. Anderson, die in de voorbije vier sets slechts drie spelletjes kon winnen, pakte na enkele gemiste dubbelkansen van ’The Iceman’ set zeven. Price, die set acht op zijn conto schreef, nam in de volgende set een 2-0 voorsprong. Met de eindmeet in zicht miste hij echter acht wedstrijddarts waar Anderson van profiteerde en zijn achterstand kon herleiden tot drie sets.

Price, die nu problemen kende met het uitwerpen, zag Anderson in de tiende set een 2-0 voorsprong nemen maar ook de Schot liet het afweten. De nummer drie van de wereld prikte uiteindelijk dubbel vijf weg voor de wereldtitel.

Nummer 1 van de wereld

“Het zal nog enkele dagen duren voor ik het besef”, verklaarde Price. “Ik ben een emotionele persoon en ik zal dit allemaal nog een beetje moeten verwerken. Bij een 6-2 voorsprong miste ik een pak dubbels, maar ik heb op een WK nog nooit in soortgelijke situatie gestaan. Gelukkig voor mij miste Gary ook een aantal kansen. Ik ben nu ook de nummer 1 van de wereld. Het is echter moeilijker om wereldkampioen te worden.”

Voor Price was er 500.000 pond (563.000 euro) weggelegd. Anderson moet het doen met 200.000 pond (225.000 euro).

