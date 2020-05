In Singapore is een drugsdealer ter dood veroordeeld via een Zoomgesprek. Dat is sowieso een erg zware straf, maar de Aziatische stadstaat hanteert een nultolerantie tegenover illegale drugshandel. Wat de zaak in de ogen van veel mensenrechtengroepen nog controversiëler maakt, is dat de beklaagde de uitspraak via een videogesprek te horen kreeg. Dat voorval is zonder precedent in Singapore en het gevolg van de coronalockdown.

Punithan Genasan, een 37-jarige man van Maleisische afkomst, kreeg in Singapore de doodstraf vanop afstand. Hij werd veroordeeld voor zijn rol als dealer in een drugstransactie die dateert uit 2011 en waar heroïne mee gemoeid was. Die straf is niet uitzonderlijk in Singapore en maakt deel uit van een heel streng antidrugsbeleid. Er werden daar al honderden betrokkenen in de illegale handel van verdovende middelen verhangen, waaronder ook buitenlanders. Enkel als de misdadiger aan een mentale ziekte lijdt, bestaat de kans dat zijn leven gespaard wordt.

Dat de uitspraak via de videochatapplicatie Zoom gebeurde, is uniek en heeft alles te maken met de coronapandemie. Om de verspreiding van COVID-19 in te dijken, vinden er tijdens de lockdown, die in Singapore in april startte en zeker tot begin juni van kracht is, geen fysieke hoorzittingen meer plaats. De stadstaat is immers één van de zwaarst getroffen Aziatische gebieden, met meer dan 29.000 bevestigde besmettingen, maar een relatief lage dodentol van 22 sterfgevallen. De veroordeelde man, Genasan, overweegt volgens zijn advocaat Peter Fernando om in beroep te gaan tegen het verdict.

Doodstraf vanop afstand

Verschillende mensenrechtengroepen leverden al kritiek op het gebruik van Zoom om de doodstraf uit te spreken. Phil Robertson, de adjunct-directeur van de internationale mensenrechtenorgansatie Human Rights Watch, is van mening dat de straf sowieso wreed, onmenselijk en disproportioneel is in drugszaken. Dat het vonnis vanop afstand gebeurde via een videogesprek maakt het volgens hem alleen nog erger. De advocaat van de veroordeelde man heeft hier minder problemen mee. Hij stelt dat de applicatie enkel gebruikt werd om het oordeel van de jury bekend te maken en dat er geen andere juridische argumenten meegedeeld werden. Bovendien verzekert hij dat alles goed verstaanbaar was. Het technologiebedrijf achter Zoom, dat gevestigd is in Californië, wenste voorlopig niet te reageren op het voorval.

