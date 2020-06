Rode Kruis-Vlaanderen organiseert vrijdag voor de allereerste keer een noodinzameling van bloed. De organisatie doet dat omdat de bloedvoorraad al weken onder druk staat door de hoge vraag vanuit ziekenhuizen én omdat er minder locaties zijn waar bloed kan worden ingezameld.

De noodinzameling wordt met de logistieke steun van de stad Antwerpen in het administratieve gebouw ‘den Bell’ gehouden, van 15 uur tot 20 uur. Er worden 250 donoren verwacht.

Uitgestelde ingrepen

De vraag naar bloedproducten vanuit ziekenhuizen is hoger dan ooit nu de ziekenhuizen heropstarten en uitgestelde ingrepen inhalen, zo wordt in de mededeling uitgelegd. Daarnaast kunnen door het vele telewerk voorlopig geen inzamelingen georganiseerd worden in grote bedrijven, waar een belangrijk deel van de bloedproducten vandaan komt. “De extra noodinzameling in den Bell moet de voorraad weer naar een hoger niveau tillen”, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen.

Zomervakantie

Voor een comfortabele voorraad moeten er tussen de 6.000 en 10.000 bloedzakjes beschikbaar zijn. “We flirten nu al enkele weken met die ondergrens van 6.000 eenheden en zijn er zelfs al enkele keren onder gedoken”, aldus nog Tassignon. Juni is normaal gezien de maand waarin Rode Kruis-Vlaanderen “alles op alles zet” om de bloedvoorraad naar omhoog te krijgen. Dan staat de grote vakantie immers voor de deur, telkens een moeilijke periode om de voorraad op peil te houden. Zondag 14 juni is het Wereld Bloeddonordag en zet Rode Kruis-Vlaanderen al zijn donoren in de bloemetjes.

Voel je je geroepen om zelf bloed te geven? Een donorcentrum zoeken en een afspraak maken kan via deze website.

Het bericht Rode Kruis organiseert vrijdag eerste nood-bloedinzameling verscheen eerst op Metro.