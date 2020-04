De coronacrisis heeft verrassend genoeg misschien een positief effect op de carrière van Jan Vertonghen. De Rode Duivel, die op het einde van het seizoen zijn contract bij Tottenham Hotspur ziet aflopen, zegt dat clubs door de financiële moeilijkheden meer interesse hebben in vrije spelers zoals hem.

De coronacrisis heeft tot gevolg dat recordinternational Jan Vertonghen, einde contract bij Tottenham, de clubs voor het uitkiezen heeft. “Met de lockdown is er heel veel onzekerheid gekomen op de transfermarkt en gek genoeg heeft dat alleen maar positief gewerkt op de interesse”, vertelde de verdediger woensdag in Play Sports Kot, het dagelijkse discussieprogramma op Play Sports. “Ik ben natuurlijk gratis en veel clubs hebben geen geld om transfers te doen.”

“Maar ik wacht nog even af, want ik wil echt voor de juiste club tekenen, dat kan ook opnieuw Tottenham zijn. Sowieso moet het een club met veel ambitie zijn, want die heb ik ook nog. Ik wil nog een paar jaar op het hoogste niveau doorgaan en liefst nog in de Champions League. Ik wil heel graag nog in Europa spelen en zou graag nog een nieuwe taal leren. Spanje en Italië zijn dus zeker opties. De interesse uit die landen is er dus wel, maar het is nu ook niet zo dat ik morgen al ergens kan tekenen. Ook de clubs wachten in deze onzekere tijden liever wat af. Dries Mertens en Thomas Meunier zitten in dezelfde situatie en zullen er wellicht ook wel van profiteren.”

“EK is niet onze laatste, maar wel onze beste kans”

De toekomst van de Rode Duivels ziet Vertonghen rooskleurig in. “Ook in 2021 gaan we met heel veel ambitie naar het EK.” Vrijdag wordt Vertongen 33 jaar, op het EK zal hij er 34 zijn. “Ik hoop wel dat het EK niet mijn laatste groot toernooi wordt. Ik zie het ook niet als onze ’laatste kans’, wel als onze beste kans.”

Vertonghen gaat ervan uit dat de Premier League wel degelijk hervat zal worden. “In Engeland zijn de financiële belangen nog veel groter dan in België of Nederland en ze zullen er alles aan doen om de competitie nog uit te spelen. Om dat mogelijk te maken, wordt er zelfs voorgesteld om scheidsrechters, spelers en staf vijf weken in quarantaine te plaatsen. Allemaal in een apart hotel, als een mini-WK in Londen. Dat is natuurlijk niet leuk voor een familieman, maar we zullen wel moeten volgen. Money talks. We willen ook wel allemaal die competitie afmaken, al zullen er persoonlijke gevolgen zijn. In een leeg stadion spelen is ook iets verschrikkelijk, maar de gevolgen van de competitie voortijdig beëindigen, zouden helemaal dramatisch zijn. We moeten naar het totaalplaatje kijken.”

