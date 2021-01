Jaarlijks gebeuren er in België ongeveer 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten. Vaak zijn kinderen het slachtoffer, omdat de kleurrijke verpakkingen van de producten onbedoeld hun aandacht kunnen trekken. Door de coronacrisis zitten we ook meer thuis en hebben we meer bleekwater, handgels en andere ontsmettingsmiddelen in huis. Hierdoor piekt het aantal ongevallen. De FOD Volksgezondheid roept nu de hulp in van Raf Walschaerts, de helft van theaterduo Kommil Foo, die verhalen vertelt over hoe kinderen anders naar de wereld kijken.

“Arne is een jongen die wil vliegen. Hij is ervan overtuigd dat dit zal lukken. Mama, buurman en buurvrouw zijn heel erg sceptisch. Dat kan Arne echter niet stoppen. Vliegen zal hij, ze zullen wel zien!”

Voor de campagne ‘Lezen voor gebruik’ vertelt Raf Walschaerts samen met kleutertheater 4Hoog en filmmaker Jonas Baeckeland onder andere het verhaal van Arne. Ouders en kleuters kijken en luisteren samen, online, naar het verhaal. Voor de kleuters gewoon een mooi verhaal, voor de ouders een mooi verhaal mét een boodschap: Let op. Kinderen kijken anders. Naar de wereld rondom hen. Naar het leven. Ook naar spullen en producten thuis. Jaarlijks vinden ongeveer 5.000 ongevallen plaats met jonge kinderen en chemische producten. Het is belangrijk om hier als ouder van bewust te zijn, en het etiket te lezen van gevaarlijke producten om zo die ongevallen eenvoudig te vermijden.

Buiten het bereik van kinderen bewaren

De aantrekkelijke verpakkingen van chemische producten kunnen immers onbedoeld de aandacht trekken van kinderen. De helft van alle ongevallen gebeurt met jonge kinderen en dan nog voornamelijk met kinderen van 1-5 jaar, een leeftijd waarop kinderen hun omgeving verkennen en de neiging hebben alles in de mond te steken.

Het is belangrijk om ouders van jonge kinderen hier bewust van te maken.

De verhalen van Raf Walschaerts omvatten dan ook concrete tips:

Bewaar chemische huishoudproducten steeds buiten het bereik van kinderen.

Sluit ze na elk gebruik onmiddellijk goed af.

Leer iets oudere kinderen welke producten gevaarlijk zijn en hoe je ze herkent. Vertel waarom het niet slim is om ermee te spelen.

En … lees altijd het etiket aandachtig voor gebruik!

De vertellingen kan je online bekijken en beluisteren op 24, 27 en 31 januari om 18u via Facebook. Een verhaaltje duurt 5 minuten. Elke keer wordt er een ander verhaaltje verteld. De video’s zijn nadien ook te bekijken op www.lezenvoorgebruik.be.

