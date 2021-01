De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is niet van plan het 25ste amendement in te roepen om president Donald Trump af te zetten. Dat heeft hij woensdagnacht gezegd in een brief aan de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi.

Dat 25ste amendement van de grondwet laat de vicepresident toe om samen met een meerderheid binnen de regering vast te stellen dat een president niet in staat is zijn ambt uit te oefenen. Volgens Pence zou zo’n daad niet in het belang zijn van het land of conform de grondwet, aldus de vicepresident in de brief.

BREAKING: Vice President Pence has sent a letter to House Speaker Nancy Pelosi, saying he will not invoke the 25th Amendment against President Trump. https://t.co/6LS6eO3svX pic.twitter.com/NWEkpadUIJ — NPR (@NPR) January 13, 2021

Nog kans op impeachment

Wel riskeert Trump nog een nieuwe impeachmentprocedure. Daarover moet woensdag worden gestemd.