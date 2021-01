In Nederland zijn er maandagavond op verschillende plaatsen opnieuw relletjes uitgebroken, uit onvrede met de strengere coronamaatregelen. Onder meer in Rotterdam, Amsterdam en in het Limburgse Geleen moest de politie ingrijpen. In andere steden werden personen gearresteerd die via sociale media opriepen tot geweld.

In onder meer Rotterdam hebben enkele honderden jongeren maandagavond de confrontatie met de politie gezocht. De groep bekogelde de aanwezige politie met stenen en vuurwerk, aldus een politiewoordvoerder. De jongeren plunderden winkels, richtten vernielingen aan en stichtten brandjes, stelt de politie. Ze probeerden ook brand te stichten in het politiebureau, maar dat is niet gelukt. De mobiele eenheid kwam ter plaatse en heeft charges uitgevoerd om de straat leeg te vegen. Het waterkanon werd ingezet, en de politie moest een waarschuwingsschot lossen toen agenten in het nauw werden gedreven.

Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vanwege de onrust een noodbevel afgegeven voor bepaalde straten. “Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen”, veroordeelt hij de relschoppers. Ook in Amsterdam, het Limburgse Geleen, Amersfoort, en Den Bosch moest de politie maandagavond ingrijpen toen grote groepen jongeren zich verzamelden om te gaan rellen.

“Dit is waanzin”