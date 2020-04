Onderzoekers zijn erin geslaagd om een mondmasker te ontwikkelen dat tot honderd keer gebruikt kan worden. Bovendien is het betaalbaar voor iedereen.

De meeste huidige mondmaskers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Bijgevolg moeten er aan de lopende band mondmaskers geproduceerd worden in de strijd tegen het coronavirus. De Franse autobandenproducent Michelin heeft nu samen met onderzoekers van het collectief VOC-COV in Grenoble een mondmasker ontwikkeld dat maar liefst honderd keer opnieuw gebruikt kan worden. Het masker bestaat uit een flexibel gezichtsstuk dat de neus en mond bedekt, en beschikt over wasbare en verwisselbare filters.

Volgende week al op de markt

Momenteel worden er van het FMP1- of FMP2-masker met de naam OCOV 5.000 exemplaren geproduceerd. Die komen vanaf volgende week al op de markt voor het grote publiek. De kostprijs van één masker bedraagt 28 euro (of 0,28 euro per gebruik). De bedoeling is dat er eind juni vijf miljoen van dergelijke maskers beschikbaar zijn. Dat zou het equivalent zijn van 500 miljoen huidige wegwerpmaskers.

In partnership with other actors of the @auvergnerhalpes region: @CEA_Officiel @Ouvry_NRBCe , we step up to fight the COVID-19 pandemic by manufacturing OCOV® a reusable face mask. More here: https://t.co/qs8RQ4U2mI pic.twitter.com/NcqOqhHnjD — Michelin (@Michelin) April 8, 2020

