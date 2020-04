Onder de hashtag #movesafe is de NMBS gestart met een informatiecampagne voor de reizigers in verband met de nieuwe dienstregeling en maatregelen die vanaf 4 mei gelden bij het spoor. Vanaf die dag moet iedereen een mondmasker dragen als hij een station betreedt, op het perron en in de trein.

De informatiecampagne loopt op sociale media, in de stations en in de treinen.

Vanaf 4 mei zal ook de normale dienstverlening bijna volledig hervatten, nadat tijdens de lockdown een beperktere dienstregeling gold. Concreet gaat het om een maximaal treinaanbod, met uitzondering van een groot deel van de P-treinen van en naar Brussel en P-treinen die woensdagmiddag en zondagavond rijden. De routeplanner is vanaf 1 mei up-to-date. Reizigers krijgen ook de raad hun verplaatsingen zoveel mogelijk te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de daluren.

Mondmaskers verplicht

De NMBS van haar kant streeft naar een maximale samenstelling van de treinen, om zo tegemoet te komen aan de vereisten van sociale afstand. Mondmaskers worden verplicht in de stations, op het perron en in de treinen. Reizigers wordt gevraagd de regels van sociale afstand in acht te nemen.

“Als het kan worden vermeden, betekent dit niet naast elkaar zitten”, aldus een woordvoerder. Treinbegeleiders kunnen de politie oproepen indien reizigers zich niet houden aan de regels.

Ontsmetten

Voorts blijven de schoonmaakmaatregelen lopen: treinen zullen ontsmet worden op regelmatige tijdstippen. Ook in de stations is er extra reiniging, met bijzondere aandacht voor oppervlakken waar de reizigers mee in contact komen, zoals de tafeltjes, de handgrepen, de ticketautomaten of de hellingen. Een aantal kleine stationsgebouwen blijven voorlopig wel afgesloten, maar de perrons blijven toegankelijk.

Kaarten langer geldig

De NMBS hervat vanaf 4 mei ook de assistentie aan personen met een handicap, slechtzienden en personen met beperkte mobiliteit. Dat zal gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Zo zal de assistentie moeten gebeuren zonder fysiek contact en zal die minstens 24 uur op voorhand moeten worden aangevraagd.

De NMBS verlengt ook de geldigheid van de papieren 10-rittenkaarten tot 30 juni voor die kaarten waarvan de vervaldatum gedurende de periode van de maatregelen is komen te vervallen.

