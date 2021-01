De NMBS heeft haar app voor smartphones vernieuwd. Voortaan kunnen ook de digitale meerrittenkaarten Standard Multi (vroeger Rail Pass), Youth Multi (vroeger Go Pass) en Local Multi erin worden gekocht. Vanaf volgende maand maakt de spoorwegmaatschappij die digitale kaarten iets goedkoper dan die op papier.

De NMBS kondigde de digitale rittenkaarten eind 2018 al aan, maar stelde de invoering enkele keren uit. Nu zijn ze er toch, samen met een grondig vernieuwde NMBS-app. De ritten op de digitale passen moeten voor de treinreis via de app worden geactiveerd.

De NMBS zegt in te spelen op wat klanten willen, maar heeft zelf ook baat bij de digitale passen. Op papier zijn ze immers fraudegevoelig. Een slecht of niet ingevulde kaart leidt al eens tot discussies bij controle, wat soms uitmondt in verbaal of fysiek geweld.

Gebruiksvriendelijk

De nieuwe app vervangt de oude app en de MoveSafe-app, die de NMBS lanceerde om de bezetting in de treinen op te volgen. Die laatste functionaliteit is geïntegreerd in de nieuwe app. De NMBS meent dat de nieuwe app gebruiksvriendelijker en moderner is dan de vorige. Een testgroep van 1.500 reizigers heeft ze eerst uitgetest.

Reizigers die de MoveSafe-app al gedownload hebben, krijgen via een update automatisch de nieuwe NMBS-app. Aan gebruikers van de oude app zal gevraagd worden de nieuwe app te downloaden. De oude app zal uiteindelijk verdwijnen.

