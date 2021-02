Mondmaskers moeten nu ook op kantoor gedragen worden, ook als werknemers voldoende afstand kunnen houden. Dat stelt de Risk Assesment Group (RAG) in een nieuw advies, dat binnenkort gepubliceerd zal worden. Stoffen mondmaskers volstaan, FFP2-masker zijn niet nodig. Bandana’s en sjaals mogen niet meer gebruikt worden als alternatief.

Landen als Duitsland en Oostenrijk legden al een verplicht gebruikt van FFP2-masker op. De RAG volgt die beslissing niet, meldde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano.

Sjaals en bandana’s

Stoffen maskers of wegwerpmaskers blijven de standaardkeuze in ons land. Wegwerpmaskers zijn trouwens niet noodzakelijk beter dan een stoffen variant. Sjaals, nekwarmers en bandana’s mogen niet meer gebruikt worden als alternatief. “In het verleden was dat mogelijk omdat er een relatief tekort was aan mondmaskers, maar die tekorten zijn ondertussen opgelost”, aldus Van Gucht.

Voorts worden FFP2-maskers niet aanbevolen voor de algemene bevolking. Ze zijn duur, kunnen niet hergebruikt worden en zijn niet comfortabel. “We moeten een masker dragen om onze druppels bij ons te houden. Dat kan met een gewoon masker, een FFP2 biedt weinig meerwaarde”, verklaart de viroloog. “Een FFP2-masker kan bescherming bieden tegen aerosolen, maar enkel als het masker een correcte pasvorm heeft. In de professionele context wordt een pasvorm bepaald door een fit test. Dat is heel omslachtig en niet haalbaar voor de algemene bevolking.”

Daarnaast mogen maskers met een uitlaatventiel niet gebruikt worden. Die maskers zijn onder meer te verkrijgen bij doe-het-zelfzaken. De druppels kunnen ontsnappen via het ventiel en zo kunnen besmettingen plaatsvinden, luidt de verklaring.

Nu ook advies voor op kantoor

De algemene regel is dat niet het type van het masker maar wel de manier waarop het gedragen wordt belangrijk is. Iedereen ouder dan 12 jaar moet er een dragen, in de klas, op het openbaar vervoer, in de winkel, binnen in een publieke ruimte en in openlucht als de anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

Het nieuwe RAG-advies raadt nu ook aan om een mondmasker op kantoor te dragen of in een gesloten ruimte die mensen uit verschillende huishoudens delen, ook als er voldoende afstand kan worden gehouden. Dat is zeker aangeraden als mensen gedurende lange tijd in de ruimtes verblijven, wanneer er veel gepraat wordt en de verluchting ontoereikend is of niet gecontroleerd kan worden.

“Mensen besmetten elkaar op het werk vaak tijdens de pauze of de lunch. Ze willen even ontsnappen aan het masker bij koffie of een sigaret. Ze slaan een praatje en besmetten elkaar”, verklaart Van Gucht. Hij raadt aan om alleen en in de buitenlucht een maskerpauze te nemen.

Het bericht Nieuw advies mondmaskers: draag er altijd een op kantoor, sjaals en bandana’s mogen niet meer verscheen eerst op Metro.