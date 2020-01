Na 50 jaar lijkt een moordzaak in Nieuw-Zeeland alsnog te zijn opgelost. Een getuige van een bekentenis heeft zijn verhaal gedaan.

In 1969 vertrok lerares Jennifer Beard vanuit Wales naar Nieuw-Zeeland om daar les te geven. In één van haar vakanties, besloot ze het land te verkennen met een rondreis. Ze werd tijdens haar reis seksueel misbruikt en waarschijnlijk gewurgd.

Grootste zoektocht in Nieuw-Zeeland

Haar verdwijning zorgde voor de grootste jacht op een moordenaar ooit in Nieuw-Zeeland. Ruim 60.000 mensen werden ondervraagd. Toch werd er vijftig jaar lang niemand gevonden die de moord zou hebben gepleegd. Ook was er weinig bewijs in haar zaak.

Jennifer zou al liftend op weg gaan om haar verloofde te zien. Op 5 januari 1970 zou ze met hem afspreken, maar ze kwam nooit. Haar verloofde lichtte de politie in waarop de zoektocht begon. Na 31 december half één ‘s middags is er geen spoor meer te vinden van de vrouw. Pas op 19 januari wordt haar lichaam gevonden. Dat is dan inmiddels zo ver ontbonden, dat het onmogelijk is de doodsoorzaak te vinden.

Bekentenis

De moordenaar werd nooit gevonden, tot de krant New Zealand Herald meldde dat de vermoedelijke dader een bekentenis heeft gedaan. In 2013 bekend Reginald Wildbore aan een goede vriend dat hij Jennifer van het leven heeft beroofd. Een paar dagen na zijn bekentenis, pleegt de man zelfmoord. De dag van zijn zelfmoord is ook de dag dat hij gearresteerd had moeten worden voor seksueel geweld tegen een kind.

Een goede vriend van de dader, vertelt hoe hij op die ochtend langs kwam. “Hij kwam vaker langs in de morgen. Nu klopte hij aan, ging op de veranda zitten, keek me aan en begon te huilen”, vertelt hij. “Hij zei: ‘Ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Ik heb Jennifer Beard vermoord.’ Hij kon niet stoppen met huilen en bleef rondhangen tot hij was bedaard. Daarna vertrok hij en ik heb hem nooit meer gezien.”

Al eerder aangegeven

De dochter van Wildbore vertelt aan de krant dat ze ook wist van de daden van haar vader. Haar inmiddels overleden moeder – Wildbore’s ex – wist ook van de moord en heeft Wildbore jaren geleden al aangegeven. Haar verhaal is destijds onderzocht. Toch komt het bewijs niet genoeg overeen om de man te arresteren. Ook andere verdachten werden onderzocht, maar de moordenaar kon nooit worden geïdentificeerd en veroordeeld.

