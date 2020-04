Wie op zoek is naar mondmaskers of alcoholgel, zal die ook in een reeks treinstations kunnen kopen. Een aantal handelaars en uitbaters van snackautomaten heeft daartoe het initiatief genomen.

De verkoop wordt niet georganiseerd door spoorwegmaatschappij NMBS zelf, maar wel door de handelaars. “Een aantal concessiehouders heeft laten weten dat ze een rol willen spelen in de verkoop van mondmaskers en alcoholgel, bovenop hun gebruikelijke aanbod”, aldus NMBS-woordvoerder Elisa Roux. De producten zullen te koop zijn in allerlei winkels en ook via automaten.

Genoeg voorraad

Maandag start de eerste fase van het afbouwplan van de coronamaatregelen. Het zal dan verplicht zijn (vanaf 12 jaar) om mondmaskers te dragen in de stations, op de perrons en aan boord van de treinen. De NMBS hervat dan ook bijna de volledige treindienst. Reizigers kunnen vanaf vrijdag via de routeplanners kijken welke treinen precies zullen rijden.

Ook het NMBS-personeel dat in rechtstreeks contact staat met reizigers, zoals treinbegeleiders, zal mondmaskers dragen. Volgens de vakbonden heeft de directie van de spoorwegmaatschappij verzekerd dat ze nu al zeker is van genoeg voorraad tot minstens eind augustus.

