Op Twitter is een thread viraal gegaan van een Nederlander die aangeeft dat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus. Om te laten uitschijnen dat hij dat wél heeft laten doen, heeft hij al drie dokters gecontacteerd die bereid zijn om mee te werken.

De Nederlandse twitteraar Jan van Zuchtelen schreef woensdag het volgende: “Ik heb al 3 artsen gevonden die mij tegen een redelijke betaling willen doorgeven als gevaccineerd terwijl ik het feitelijk niet ben. Opluchting”. Hij argumenteert dat hij zich daartoe genoodzaakt voelt omdat “je negatief gesanctioneerd wordt als je je niet laat vaccineren”. De tweet werd overigens geliket door plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs.

Spelen met gezondheid

Zijn bericht lokte meteen veel reacties uit, want als dat écht kan, dan is dat gevaarlijk voor de volksgezondheid. “Als we moeten kiezen tussen in comateuze toestand aan de beademing liggen of een spuitje in de schouder, dan ga ik toch voor het risico van dat spuitje”, “U dacht: ‘er is nog niet genoeg paniek onder de mensen, dus ga ik het nog even allemaal wat opkloppen?’” en “Als dat klopt, zijn dat geen artsen, maar oplichters die spelen met de gezondheid van anderen”, klinkt het onder meer.

Voordelen voor gevaccineerde mensen

Uit een onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat bijna 40 procent van de Nederlanders zich niet zal laten inenten. Net als in België wordt het coronavaccin in Nederland niet verplicht. Het is wel mogelijk dat gevaccineerde mensen bepaalde coronaregels niet meer hoeven op te volgen. “Als een deel van de samenleving al gevaccineerd is, bijvoorbeeld medewerkers in de zorg en mensen die wonen in een verpleeghuis, dan is het natuurlijk voor hen niet meer nodig zich aan de maatregelen te houden”, aldus de Nederlandse Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Helft Belgen wil zich laten vaccineren

In België gaf 12 procent van de Belgen aan zich zeker niet te laten inenten met een coronavaccin. 8 procent zei ‘waarschijnlijk niet’ en 27 procent weet het nog niet. Dat betekent dat slechts de helft van de bevolking ertoe bereid is zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat bleek uit een enquête die door het onderzoeksbureau Kantar werd afgenomen in opdracht van Knack.

Ff serieus als de keuze is tussen een in de ICU in een comateuze toestand aan de beademing liggen en of een spuitje in mijn schouder dan ga ik toch het risico van dat spuitje maar trotseren — BlueMagic (@flakes010) November 18, 2020

Wat mij betreft dan direkt voor de tuchtraad! Dat zijn geen artsen maar oplichters die spelen met de gezondheid van anderen. Dus eerlijk gezegd neem ik hier aan dat jij nu liegt. — Betsy (@Betsy16081) November 18, 2020

Ik snap werkelijk niet dat je dit post . Wat je met de een injectie doet moet je echt zelf weten . Maar waarom zou je dit zeggen . Zoiets is toch gewoon stil en voor je zelf — Peter 4.0 (@Peter4075664551) November 18, 2020

Het bericht Man geeft toe dat hij coronavaccinatie gaat faken: “Ik heb al drie dokters gevonden die dat tegen betaling willen doen” verscheen eerst op Metro.