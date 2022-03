Het witte goedje is boeiender dan je zou denken. Wist je dat sperma een boete zou kunnen krijgen in een zone 30? Of dat je als man beter geen strakke slip draagt om je zaad tiptop te houden? Dit zijn zeven interessante weetjes over sperma.

Een Nederlander ontdekte zaadcellen

Dat sperma leeft, werd in 1677 ontdekt door de Nederlander Antoni van Leeuwenhoek. Hij was de eerste man ooit die zijn eigen sperma onder een microscoop bekeek. Tot zijn verbazing zag hij hoe miljoenen beestjes bewogen onder zijn lens. In die tijd had niemand een idee hoe bevruchting precies in zijn werk ging. De Nederlander stond dus aan de basis van onze kennis over voortplanting.

Snelheidsduivel

Tijdens een orgasme bereikt een zaadcel de snelheid van zo’n 45 kilometer per uur. Door dit tempo heeft de Amerikaan Horst Schultz een record op zijn naam staan. Hij heeft namelijk de verste ejaculatie ooit: het record staat op zes meter ver. Hoe dit werd gemeten, laten we liever aan je verbeelding over.

Kwaliteit varieert gedurende de dag

Middagsperma is van hogere kwaliteit dan ochtendsperma. Het verschil is heel klein, maar het is er wel. ’s Middags zijn de zaadcellen in hun meest optimale conditie. Een spermadonorbank in Zwolle raadt hun donoren daarom aan om in de late ochtend of middag langs te komen voor een donatie.

Losse broeken

De balzak is gemiddeld twee graden kouder dan de rest van het lichaam. Dat komt omdat de kwaliteit van sperma verslechtert bij hoge temperaturen. Daarom wordt het mannen aangeraden om luchtige broeken te dragen zodat hun zaad kwaliteitsvol blijft. Ook lang met een laptop op de schoot zitten is foute boel.

Anti-verouderingsmiddeltje

De laatste drie weetjes gaan over wat je allemaal met het witte goedje kan doen. De Oostenrijkse onderzoekers Frank Madeo en Tobias Eisenberg beweren dat sperma ‘de heilige graal in het verouderingsonderzoek’ is. Het zaad zou namelijk rimpels bestrijden. Je kan het teelvocht op je gezicht smeren of doorslikken. Verschillende beautyexperts zeggen dat spermine, een antioxidant in sperma, de huid zacht en soepel houdt. Het Noorse bedrijf Bioforskning maakt dit bestanddeel na en verkoopt het als ingrediënt voor gezichtscrèmes.

Lekkernij in de keuken

Paul Fotie Photenhauer is de auteur van twee kookboeken. Het hoofdingrediënt kan je waarschijnlijk al raden: sperma. Volgens hem is zaad niet enkel voedzaam, maar heeft het ook een geweldige textuur om mee te koken en biedt het zo fantastische mogelijkheden in de keuken. Zijn eerste kookboek ‘Natural Harvest’ is een verzameling van verrassende gerechtjes. In het tweede boek ligt de focus op drankjes. Zo kan je leren hoe je een spermacocktail kan maken.

Net inkt

In de Eerste Wereldoorlog werd sperma door Engelse spionnen soms als inkt gebruikt. Het witte vocht is namelijk perfect om geheime boodschappen mee te schrijven. De ‘inkt’ werkt het best als het zo vers mogelijk is.

