De verlovingsring lijkt zo oud als de straat, maar niets is minder waar. Het idee dat er een diamanten ring komt kijken bij een huwelijksaanzoek ontstond pas aan het begin van de twintigste eeuw en was niet meer dan een goed gelukte marketingstunt van de diamantindustrie. Nu, in 2021, komt er langzaam maar zeker een einde aan de trend.

Waarom we iemand ten huwelijk vragen met een diamanten ring en niet met iets anders? Een goed antwoord op die vraag ontbreekt. Voor het begin van de twintigste eeuw was het nochtans erg normaal om in plaats van een ring bijvoorbeeld een halsketting of een armband cadeau te doen bij het stellen van dé grote vraag.

Originele verloving

En in 2021 lijken we genoeg te hebben van de klassieke, diamanten verlovingring. Heel wat koppels kozen eerder al voor een tattoo in plaats van een trouwring en nu blijken we steeds vaker een verlovingshorloge te verkiezen boven een verlovingsring. Dat blijkt alvast uit de statistieken van fashionwebsite Lyst, die een toename van 40 % vaststelt wat betreft de horloges. Origineel, handig en – als je goed kiest – ook nog eens een prachtig accessoire. En geschikt voor iedereen, want het hoeft echt niet altijd de man te zijn die op één knie gaat.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/weg-met-de-verlovingsring-2021-wordt-het-jaar-van-het-verlovingshorloge