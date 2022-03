Wat als slechte bacteriën je darmflora overnemen?

Misselijkheid, een opgeblazen gevoel, krampen: problemen met je darmflora zijn veelal als kanaries in de koolmijn. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen wijzen op dysbiose, een aandoening waarbij het evenwicht in je darmflora verstoord is. Dat onevenwicht is niet ongevaarlijk en wordt onder andere in verband gebracht met onder andere depressie, astma en inflammatoire darmziektes.

Je spijsvertering wordt ondersteund door miljarden bacteriën die samenwerken om het voedsel dat je naarbinnen werkt om te zetten in gezonde voedingstoffen waar je lichaam mee aan slag kan. Die bacteriën heten ‘microbiota’ en ze bestaan uit goede en minder goede bacteriën. Wanneer die bacteriën in onbalans geraken, kunnen slechte bacteriën het overnemen.

Dat wordt ‘dysbiose’ genoemd. Vaak zijn de effecten ervan slechts tijdelijk en mild en kan het lichaam vanzelf het evenwicht herstellen. Maar als de symptomen gedurende een lange periode aanslepen, kan dat wel zorgen baren.

Gezondheidsrisico’s

Dysbiose heeft verschillende oorzaken, zoals nieuwe medicatie of antibiotica, alcoholmisbruik, onbeschermde seks, slechte mondhygiëne, een teveel aan suikers of een andere wijziging aan je dieet. De bijhorende symptomen gaan van een slechte adem, misselijkheid, diarree, een opgeblazen gevoel tot huiduitslag en jeuk aan de genitaliën. Welke symptomen zich voordoen is afhankelijk van welke bacteriën in onevenwicht zijn. Om zeker te zijn dat je aan dysbiose lijdt, is er altijd een stoelgangonderzoek nodig.

Dysbiose zou een rol spelen in tal van gezondheidsproblemen, maar de exacte rol is nog niet altijd even duidelijk. Toch wordt de aandoening in verband gebracht met uiteenlopende ziektes, en niet alleen ziektes die zich voordoen in de darmen. Naast de link met inflammatoir en prikkelbare darmsyndroom, glutenintolerantie, diabetes en obesitas, is er bijvoorbeeld ook een connectie met astma, hart- en vaatziektes en allerlei allergieën.

Herstel de balans

Dysbiose is een heel breed begrip, maar dat wijst er vooral op dat de darmflora een invloed hebben op meer dan alleen de spijsvertering. En die vaststelling komt ook bij steeds meer wetenschappers onder de aandacht. Zo was er in 2019 nog het onderzoek van de KU Leuven dat een connectie zag tussen het ontbreken van bepaalde darmbacteriën en depressie.

Het is met andere woorden van cruciaal belang dat je naar je darmen luistert. Bovendien kan je zelf ook je darmflora een handje helpen door een evenwichtige levensstijl te onderhouden waarbij je extra aandacht spendeert aan de juiste voeding. Let er vooral op dat je voldoende vitamines binnenkrijgt, zoals B-6 en B-12 (te vinden in onder andere zalm en kip), en ook calcium en magnesium (via spinazie en boerenkool) en zink (via bonen en volkoren).

Toch worden ook regelmatig probiotica aangeraden om het evenwicht te herstellen. Probiotica zijn micro-organismen, levende bacteriën. Het voordeel bij dysbiose is dat ze in staat zijn om de slechte bacteriën te bestrijden en om de balans te herstellen. Raadpleeg wel steeds je dokter vooraleer je probiotica inneemt zodat je weet welke microbiota je nodig hebt.

