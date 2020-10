Hoewel reizen op dit moment allesbehalve vanzelfsprekend is door de aanhoudende coronacrisis, is dromen uiteraard nog steeds toegestaan. Fantaseren over een toekomstige reis kan zelfs een manier zijn om positief te blijven ondanks al het slechte nieuws dat we deze dagen te horen krijgen. Houd je van fietsen? Dan is er een nieuwe Franse fietsroute die je op je bucketlist kan zetten.

La Seine à Vélo, zo heet de fietsroute die zopas werd geopend. De route verbindt de Franse hoofdstad Parijs met Normandië en is maar liefst 561 kilometer lang. Wanderlust gegarandeerd!

La Seine à Vélo

La Seine à Vélo leidt je van Parijs langs de Seine tot in de Normandische steden Le Havre of Honfleur. Onderweg kom je langs niet minder dan 130 dorpjes waar je halt kan houden voor een koffietje of een toeristische uitstap. Je fietst onder meer voorbij Giverny, waar je het huis van de Franse schilder Claude Monet kan bewonderen. Ook het Château de Malmaison in Rueil-Malmaison ligt op de route. In dit kasteel verbleven Napoleon Bonaparte en Josephine tussen 1800 en 1802. Vergeet uiteraard ook niet te letten op de prachtige landschappen en de pittoreske plaatsjes onderweg, want die zijn net zo mooi als de toeristische hoogtepunten. Meer info over de fietsroute vind je hier.

