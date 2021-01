Niet iedereen lijdt even hard onder de gevolgen van de coronacrisis, maar niemand zal ontkennen dat het afgelopen jaar mentaal niet makkelijk was. We spendeerden veel tijd binnenshuis, een bezoekje aan vrienden zat er zelden in en zelfs een babbel met collega’s was niet vanzelfsprekend.

Dat – en nog honderd andere redenen – kan ervoor zorgen dat je dezer dagen niet zo lekker in je vel zit. Niets om je voor te schamen en als je merkt dat je het echt zwaar hebt, is het natuurlijk aan te raden om daarover te praten met een psycholoog. Soms is een kleine oppepper echter al voldoende en volgens de wetenschap kan je die vinden in je kleding.

Zonnetje in huis

Dat klinkt misschien een beetje raar, maar toch is het zo. Volgens een studie van Judie Park die werd gepubliceerd in International Journal of Fashion Design, Technology and Education zou kleurrijke kleding dragen namelijk een makkelijke maar effectieve manier zijn om je emoties in goede banen te leiden. Zowel jij als de mensen rondom je (die de hele dag naar je outfit kijken) worden spontaan vrolijker van een streepje kleur. Al helemaal tijdens die grauwe winterdagen. Voor het beste effect kies je voor geel, rood, oranje of roze. Blauw en groen kunnen ook, maar hebben eerder een rustgevend effect.

