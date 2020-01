Een nieuw jaar betekent voor velen ook nieuwe doelen en een goed gespijsde bankrekening is er daar vaak één van. Helaas komt dat spaarboekje er niet vanzelf. Geld opzij zetten lijkt makkelijk, maar voor je het weet is je hele maandloon op en heb je helemaal niets gespaard.

Gelukkig bestaan er heel wat tips en trucjes om het sparen makkelijker te maken. Die zijn jammer genoeg niet allemaal even leuk of haalbaar. Ben je nog op zoek naar een leuke methode om tegen het einde van het jaar toch een leuk bedrag aan de kant te kunnen zetten? Dan is bingosparen misschien wat voor jou.

BINGO!

In tegenstelling tot sommige andere methodes is bingosparen niet ingewikkeld en voor zowat iedereen haalbaar. Maak een bingorooster met 52 vakjes, met cijfers van 1 tot en met 52 door elkaar. Het is de bedoeling dat je elke week een cijfer kan doorstrepen, zodat je aan het einde van het jaar je volledige bingorooster hebt afgewerkt. Het cijfer dat je doorstreept is ook het bedrag dat je die week op je spaarrekening moet storten. Alles bij elkaar heb je op die manier aan het einde van het jaar 1.378 euro gespaard. Geen enorm bedrag, maar het is een begin en een leuk duwtje in de rug!

