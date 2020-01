De winter mag zich op dit moment dan niet erg laten voelen, er zijn zo van die dagen waarop je jezelf maar niet kan opwarmen. Je hebt zeven verschillende laagjes aan, trappelt voortdurend met je voeten en hebt een thermos met thee in je handen tegen de kou. Maar niets lijkt te helpen. In dat geval is dit het perfecte trucje voor jou.

Ben jij een echte koukleum en heb je het zelfs dezer dagen in België koud? Of ben je op sneeuwvakantie en zorgt de koude ervoor dat je niet met volle teugen kan genieten? Treur niet want dankzij deze lifehack ben je binnen de kortste keren opgewarmd.

Vuisten

Urenlang in je handen blazen heeft geen zin, want uiteindelijk koelen ze even snel weer af. En ook je oren – die haast van je hoofd lijken te vriezen – bedekken, is slechts een kortstondige oplossing voor je problemen. In plaats daarvan kan je je handen beter tot vuisten ballen en daarmee dertig seconden lang van boven naar onderen en van beneden naar boven over je lende wrijven. Je zal zien dat je lichaam nadien overspoeld wordt door een golf van warmte en dat zonder jezelf in onmogelijke bochten te wringen. Vind je je vuisten te pijnlijk? Voer dezelfde handeling dan uit met platte handpalmen.

