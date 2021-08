Studie bevestigt: vrouwelijke masturbatie blijft taboe

Hoewel seks in ons dagelijks leven wellicht aanweziger is dan ooit – een avondje ‘Bridgerton’ zegt genoeg – blijft masturbatie een moeilijk onderwerp. Bij mannen ligt het allemaal wat makkelijker en tijdens een avond onder vrienden komt het onderwerp wel minstens eenmaal bovendrijven, maar bij vrouwen is dat een heel ander verhaal.

Seksspeeltjesmerk Womanizer ondervroeg 14.500 mensen van over de hele wereld ter ere van International Equal Masturbation Day. Hoewel die dag in het teken staat van ‘gelijke masturbatie’, toonde het onderzoek net aan dat vrouwelijke masturbatie nog steeds een heikel punt is.

Mannelijke masturbatie bespreekbaar

Sowieso geven mannen aan vaker te masturberen dan de vrouwelijke helft van de bevolking; maar liefst 2,5 keer meer zelfs. Dat is niet niks en het hoeft dan ook niet te verbazen dat 39 % van de Britten denkt dat mannelijke masturbatie beter aanvaard wordt. Daardoor durven ze er ook meer over te praten en wordt het steeds minder taboe. Bij vrouwen is dat echter een heel ander verhaal. Een derde van de bevraagden gaf aan te denken dat vrouwelijke masturbatie gehuld is in negativiteit en schaamte, waardoor ze ook minder geneigd zijn om zichzelf te laten klaarkomen.

Gebrek aan opvoeding

Het hoe en waarom van die kwestie is erg ingewikkeld, hoewel onze seksuele opvoeding er wellicht voor iets tussen zit. Maar liefst 87 % van de bevraagden gaf aan dat het vrouwelijk orgasme niet voldoende behandeld werd en slechts 5 % gaf aan dankzij de lessen op de hoogte te zijn van de totale spandwijdte van de clitoris. Daar staat tegenover dat seksspeeltjes dan weer voornamelijk het speelterrein van vrouwen vormen. Mannen vinden de hulpjes vaak te vrouwelijk qua vormgeving en bovendien bestaat het vooroordeel dat mannen geen extra’s nodig hebben om klaar te komen, terwijl vrouwen dan weer zogenaamd niet zonder kunnen – beide opinies zijn uiteraard complete onzin, wat weer eens bewijst dat er nog veel werk aan de winkel is willen we ooit de genderkloof wat betreft masturbatie wegwerken.

