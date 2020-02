Een piloot van een commerciële luchtvaartmaatschappij heeft voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt waarom je je smartphone op vliegtuigmodus moet zetten tijdens het vliegen. Dat deed hij op Reddit.

De man noemt zichzelf Sneaky__Fox85 op het populaire forum. Iemand vroeg hem of het écht nodig is om je telefoon op vliegtuigmodus te zetten tijdens een vlucht. De piloot antwoordde affirmatief. “Als je telefoon niet op vliegtuigmodus staat, kan hij onze communicatie en onze instrumenten verstoren. Soms hebben we daardoor last van ruis op onze radiofrequentie en herinneren we de passagiers eraan om hun smartphones op vliegtuigmodus te zetten. Merken we geen verbetering, dan roepen we af dat we genoodzaakt zijn om terug te keren. Meestal is het probleem dan meteen opgelost, snap je?”, schrijft hij.

Geen signaal op grote hoogte

Hij benadrukt overigens dat het geen zin heeft om je telefoon niet op vliegtuigmodus te zetten tijdens een vlucht. “Eens we boven de 1.524 meter zitten, heeft je telefoon toch geen verbinding meer, dus blijft hij gewoon de hele tijd zoeken naar een signaal waardoor je batterij snel leegloopt”, klinkt het.

Met andere woorden: zet je telefoon tijdens een vlucht altijd af of op vliegtuigmodus. Anders breng je jezelf en anderen in gevaar.

Het bericht Piloot legt uit waarom je je telefoon altijd op vliegtuigmodus moet zetten tijdens een vlucht verscheen eerst op Metro.