Nu zaterdag is het weer zover: de Internationale dag van het naakt tuinieren. Wees wel op uw hoede: als de buren je zien terwijl je in je blootje de moestuin watert, riskeer je een boete.

De World Naked Gardening Day vindt traditioneel plaats op de eerste zaterdag van mei. De dag werd in 2005 in het leven geroepen door de Amerikaanse nudistenorganisatie Body Freedom Collaborative. Zij zijn van mening dat naakt onkruid wieden, planten en snoeien “een gezonde praktijk is die aan een positief zelfbeeld kan bijdragen”.

Niet overal toegestaan

Een gewaarschuwd man en vrouw is er twee waard, ook zonder kleren aan. Naakt tuinieren is namelijk niet overal toegestaan. In principe mag je in je eigen huis en tuin doen wat je wil, maar alleen als de buren het niet kunnen zien. “Als er geen inkijk in je tuin is, doe je wat je wil”, zegt Nicolas Del Piero van de Leuvense politie daarover aan HLN.

“Maar als buren je kunnen zien en het melden bij de politie, is het strafbaar. Je kan dan een proces-verbaal krijgen voor exhibitionisme. Dat wordt nadien behandeld door een procureur. Die beslist dan of de klacht eventueel geseponeerd wordt, maar het kan ook tot een minnelijke schikking leiden of voor de rechter eindigen.”

Het bericht Pas op voor de buren tijdens de Dag van het Naakt Tuinieren verscheen eerst op Metro.