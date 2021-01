Het aantal haaien en roggen in oceanen is over de hele wereld in de afgelopen 50 jaar met meer dan 70% gedaald. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gepubliceerd in Nature. Meer dan driekwart van alle soorten haaien en roggen in oceanen worden nu bedreigd.

Sinds 1970 is het aantal haaien en roggen met 71% gedaald, stellen onderzoekers van de Simon Fraser University in Canada vast in een onderzoek dat wordt gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Drie haaiensoorten zijn ernstig bedreigd: de oceanische witpunthaai, de geschulpte hamerhaai en de grote hamerhaai. Volgens de studie is overbevissing de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang.

Gevangen

Het onderzoek wees verder uit dat het aantal gevangen haaien en roggen ten opzichte van de totale populatie sinds 1970 met een factor 18 is toegenomen. Met deze onrustwekkende resultaten dringen de wetenschappers er bij regeringen wereldwijd op aan om maatregelen te nemen die helpen voorkomen dat haaien- en roggensoorten definitief uitsterven. Zo stellen ze voor om bovengrenzen in te stellen voor de visserij.

