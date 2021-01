Zelf kiezen waar je over zal dromen en wie erin voorkomt. Het klinkt als een fabeltje, maar dankzij de techniek van ‘helder dromen’ kan het werkelijkheid worden. Het principe heeft een sterke boost gekregen nu mensen tijdens de coronapandemie meer bezig zijn met hun mentale gezondheid.

Voor bijna iedereen van ons zijn onze dromen consequent een verzameling van vreemde gebeurtenissen en verrassende wendingen. We ondergaan ze en kunnen ze ons achteraf maar gedeeltelijk herinneren, maar er zijn mensen die in staat zijn om die beelden zelf te beïnvloeden. Dat doen ze via een techniek die ‘helder dromen’ heet en die hen in staat stelt om een beetje controle erop uit te oefenen. Zo is het soms mogelijk om de omgeving te bepalen, waarover de droom gaat en wie er in voorkomt.

“Helder dromen is in essentie een droom hebben waar je bewust van bent”, vertelt dr. David Lawrence van de universiteit van Edinburgh. “Het is een combinatie van een verhoogde activiteit in het deel van de hersenen dat normaal gezien tijdens onze slaap geremd is en een activatie van hersengolven die betrokken zijn bij onze bewuste activiteiten. Helaas is er nog geen betrouwbare manier gevonden om een heldere droom te triggeren, maar er wordt veel werk geleverd om er één te vinden.”

Drugs

“We kunnen onszelf trainen met cognitieve gedragstechnieken en meditatie. Dat zou de kans op een heldere droom verhogen”, aldus Lawrence. “Er zijn ook experimenten geweest met drugs en elektrische stimulatie om zo’n droom op gang te brengen. Helaas waren de resultaten gemengd en is er nog veel onderzoek nodig om te ontdekken wat werkt en wat niet.”

