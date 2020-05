Ben je het na al die tijd beu om in je pyjama of joggingbroek te lopen? Probeer dan eens dit alternatief. Op sociale media duiken steeds meer foto’s op van mensen die hun winkeltassen omtoveren tot jurk. Creatief én leuk!

Wie zijn kasten puilen niet uit van plastic zakken van de winkel? In plaats van ze netjes op te ruimen, kan je ze nu gebruiken voor een Fashion Week in je eigen woonkamer. Knip de onderkant van de zak open en trek het over je lichaam heen. Als de zak te smal is, kan je ook de achterkant openknippen en nadien terug dichtplakken met wat tape. Eens je de jurk gemaakt hebt, kan je ze eventueel nog opleuken met een riempje.

Je hoeft er ook niet per se een jurk van te maken, zo kan je het als topje combineren met een jeans.

