Laten we voor eens en altijd open kaart spelen. Soms is het beter om de grootste te hebben. Het behoorlijk ondeugende bordspel King Size van de Belgische start-up Cojones – pun intended – Productions is daar het perfecte voorbeeld van.

(Spel)genot komt soms in een kleine verpakking. Met amper 6 dobbelstenen en heel eenvoudige regels ben je zo vertrokken.

Het doel van het King Size is om het grootste klokkenspel bij elkaar te dobbelen. Je krijgt drie kansen om raak te schieten. De basis voor jouw eenogige slang wordt natuurlijk gevormd door een balzak. Als kers op de taart verschijnt er ook maar beter een eikel op je dobbelsteen. Gooi je minimaal 1 balzak én 1 eikel, dan bepaal je de lengte van je wapen door de waarde op de dobbelstenen op te tellen. Wie 5 hartjes gooit, is slap geworden en wordt gediskwalificeerd. Wie echter 6 hartjes werpt, maakt de tegenstanders blind van liefde en wint het spel.

Ons verdict

King Size weet die illustere G(ame)-spot te beroeren en bezorgt je gegarandeerd een extatisch avondje plezier. Het spel is ideaal om op café te bepalen wie het volgende rondje moet gaan bestellen of wie er door de regen naar het frituur moet. Fun verzekerd!

King Size is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.

Rufus Verswijvel

