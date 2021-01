Velen hebben vandaag een afwasmachine, maar sommigen moeten nog steeds dat vieze sponsje bovenhalen om met noeste arbeid het aangekoekt vet van hun pan te schrobben. Afwassen lijkt een simpel, doch vervelend taakje, maar toch doen we het vaak fout. Met deze vijf tips van Good Housekeeping wordt je vaat pas echt brandschoon.

Draag je rubberen handschoenen met trots

We zijn allemaal al eens ineen gekrompen toen we met onze vingers per ongeluk een wak geworden stukje broccoli beroerden in de afwasbak. Met rubberen handschoenen zijn die trauma’s verleden tijd, en je doet er ook andere voordelen mee. Het rubber beschermt je handen niet alleen tegen de rimpels en uitdroging, maar ook tegen de hitte. En hoe heter het water, hoe meer bacteriën op je vieze bord het loodje leggen. Ook vet breekt sneller af in heet water.

Afwassen begint voor de sop

Nog een tip om ongewenste aanrakingen met voedselresten te vermijden: schraap je potten en borden goed uit voor je ze begint af te wassen. Bij aangekoekte resten zet je je vaat beter eerst een tijdje onder een laagje water, om dan met nieuw water af te wassen. Schrobben wordt overbodig, en je afvoerpijp geraakt ook niet meer verstopt.

Bacteriën zkn. sponsje

Dat sponsje dat je al twee weken lang gebruikt ziet er misschien nog oké uit, maar in werkelijkheid houden duizenden bacteriën een orgie in die gele, vochtige mousse. Sponsjes regelmatig schoonmaken is nochtans simpel: maak ze een beetje nat en zet ze 40 seconden in de microgolfoven. Let wel op dat er geen metaal aan je sponsjes hangt. Gebruik je een vod, kan je die regelmatig wassen in de wasmachine.

Doe het liever zacht

Zorg ervoor dat je niet enkel een schoon sponsje gebruikt, maar ook het juiste. Harde schuursponsjes zijn misschien handig om te schrobben, maar kunnen zachte materialen als plastic en delicaat servies beschadigen. Maak je vaat liever schoon met een zachte vod, of vermijd overbodig schrobben waar nodig door bijvoorbeeld op voorhand te weken.

De juiste volgorde

Eerst de glazen: het is een afwasklassieker. Het is belangrijk om je glazen af te wassen wanneer het water nog heel heet, schoon en zepig is. Begin daarom niet alleen als eerste aan de glazen, doe dat ook terwijl je andere vaat nog aan de kant staat. Gooi je de hele boel in één keer in de afwasbak, dan hangen je glazen gegarandeerd meteen vol vuil en bacteriën. Na de glazen kan je overgaan tot de tassen en de kleine bordjes. Neem daarna de grote borden en het bestek onder handen. Als laatste was je de potten en pannen af.

Het bericht Eerste hulp bij aangekoekte etensresten: zo maak je je vaat echt brandschoon verscheen eerst op Metro.