Van Game of Thrones en Harry Potter, tot La La Land. De 31-jarige Judith Schneider en 32-jarige Robin Lachhein reizen al zeven jaar de wereld rond om bekende filmscenes en scènes uit series na te bootsen.

Het Duitse koppel zoekt exact uit op welke locaties de filmscenes zijn opgenomen, om er vervolgens naartoe te reizen en de scènes na te bootsen. De beelden, inclusief de originele scène post het koppel op Instagram.

Op zoek naar een gezamenlijke hobby

Scheinder en Lachhein uit Frankfurt besloten in 2014 dat het tijd was voor iets nieuws en besloten op zoek te gaan naar een gezamenlijke hobby. Al snel ontstond het idee om filmlocaties uit favoriete films en series te bezoeken en de scènes na te spelen.

In eerste instantie was het nooit de bedoeling om de foto’s te delen om sociale media, maar toen vrienden enthousiast reageerden op de foto’s besloten de twee in 2018 om een Instagrampagina te beginnen, aldus het koppel tegen CNN. Inmiddels wordt het account door ruim 41.000 mensen gevolgd.

Uren research

Maar de filmscènes nabootsen is niet zo simpel als het lijkt. Soms gaan er heel wat uren research aan vooraf. Vooral het achterhalen van de exacte locaties kost veel tijd, maar ook het regelen van de juiste kleding en de goede hoek voor een foto zijn niet altijd gemakkelijk, vertelt het stel. «Je moet precies de goede hoek vinden en op exact dezelfde plek als de acteurs staan», zegt Lachhein aan CNN.

Omdat beiden een drukke baan hebben, moeten ze de foto’s in hun vrije tijd nemen of als ze op vakantie zijn. Ondertussen hebben Scheinder en Lachhein zo’n honderd foto’s genomen, maar klaar zijn ze nog lang niet. «De lijst met locaties is lang», vertelt Scheinder. «Ik denk dat we nog heel wat jaren bezig zullen zijn.»









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/duits-koppel-reist-de-wereld-rond-om-bekende-filmscenes-na-te-doen