Nu we meer dan ooit in ons eigen huis te vinden zijn, wordt het misschien eens tijd om de slaapkamer onder handen te nemen. Wil je een interieur volgens de laatste mode? Het Nederlandse bedden- en matrassenmerk Auping voorspelt samen met trendwatcher Herman Konings en designexperte An Bogaerts de slaapkamertrends van 2021.

Digital detox

In het begin van de 21ste eeuw deed technologie zijn intrede in de slaapkamer. Die werd toen gezien als een ‘mediarijke ontspanningsruimte’ met de installatie van de laatste trends en snufjes. We zien nu weer een tegenbeweging waarbij de kamer terugkeert naar zijn oorspronkelijke bestemming: een medialuwe stilteruimte.

Fluwelen bedje

Qua keuren en stoffen kies je best voor diepe en rijke materialen. Denk aan fluweel, oker, pijnboomgroen…

Slapen in een jungle

Planten, mosmuren en bewerkbaar hout doen het goed in de slaapkamer, om een natuurlijke look te creëren. Planten zetten bovendien CO2 en onzuivere lucht om in zuivere lucht, ook binnenhuis. Deze gezuiverde lucht doet de bloeddruk significant dalen, verbetert het korte-termijn-geheugen met 14% en doet meer positieve emoties ontluiken.

Net een hotel

Tot slot zien we nog een tegenstrijdige trend opduiken, waarbij enerzijds onder het mom van tiny living alles in de slaapkamer compact en intelligent wordt ontworpen. Aan de andere kant van het spectrum zien we de luxueuze trend, waarbij slaapkamers meer en meer op hotelkamers gaan lijken. Inloopdressings en ensuite badkamers worden een must.

