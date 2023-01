Dit zijn de foodtrends voor 2023

Als er een ding vaststaat is het dit: Belgen zullen hun eetgewoonten en bestelgedrag in het nieuwe jaar aanpassen. Post-pandemie en in onzekere tijden, verlangen we naar meer zelfzorg in de vorm van comfort food: we verwennen onszelf met lekkernijen die we op elk moment van de dag aan huis geleverd willen hebben. Ook financiële redenen doen ons anders bestellen: twee op de drie Belgen denken erover na om eten te bestellen waarvan ze meerdere dagen kunnen eten. Of we doen het voor het klimaat: we zijn meer dan ooit geïnteresseerd in seizoensgebonden producten en duurzame verpakkingen. Er zijn tal van redenen, maar een ding staat vast: verandering is op til. Takeaway.com, de grootste eten-bestelsite in België, onderzocht wereldwijd en lokaal de nieuwe trends op vlak van eten, restaurants en online eten bestellen.

1. Kleine momenten van geluk

2023 draait om een grotere diversiteit aan keuzes. Zowel over wat we willen eten en drinken, als de momenten waarop we bestellen. Bestellingen zijn niet langer beperkt tot ontbijt, lunch en diner. We zien volgend jaar een hoofdrol weggelegd voor bestellingen die ons kleine geluksmomenten bezorgen, denk hierbij aan een stuk gebak als vieruurtje of heerlijke koffie in de voormiddag. Dit is ongetwijfeld beïnvloed door de nieuwe post-COVID realiteit waarin thuiswerken een grote rol speelt. Maar we zien ook een mentaliteitsverandering; we plannen minder ver vooruit en bekijken per dag of moment waar we zin in hebben. Daarbij is eten meer dan ooit iets om jezelf mee te verwennen.

Uit onderzoek van Takeaway.com en onderzoeksbureau iVox blijkt dat 77% van de Belgen zichzelf graag verwent met lekkernijen zoals gebak, een croissant of een speciale koffie. Vooral Franstalige Belgen vinden eten bestellen een betaalbare manier om zichzelf te verwennen (72%). Daarnaast zullen we komend jaar ook op andere momenten bestellen: kleine verwennerijen – zoetigheden en bijzondere koffies – die we op elk moment van de dag geleverd willen hebben. 81% van de min-35-jarigen verwent zichzelf graag met deze kleine gerechten en de helft geeft aan dat ze eten op ‘atypische’ momenten wil bestellen.

In 2023 gaan we ook voluit voor meer comfort: 3 op de 10 Belgen, waarvan vooral Brusselaars en mannen, laten wel eens boodschappen thuis bezorgen. Van zij die dit al doen, zegt maar liefst 3 op de 5 (57%) dat ze dit in de toekomst (mogelijk) nog vaker zullen doen.

2. Kostenbewust genieten

Met een stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne die iedereen raakt, heeft het financiële klimaat een grote invloed op de belangrijkste trends in de consumptie van eten en drinken. Voor het komende jaar verwachten we dat uitgavenbeheersing een grote rol gaat spelen.

En dus doet de crisis ons anders eten: we gaan anders bestellen, kiezen bewust voor grotere porties waarvan we meerdere keren kunnen eten en gaan vaker voor plantaardig. De helft van de Belgische jongeren is bereid om vaker vegan te kiezen in plaats van een vleesgerecht. Ook in Franstalig België overweegt 45% plantaardige gerechten als ze hiermee kosten kunnen besparen, in Vlaanderen gaat het om 34%. Twee op de drie (66%) Belgen overwegen ook om gerechten te bestellen waarvan ze meerdere dagen kunnen eten.

Het prijsbewuste eten zorgt ook voor creativiteit en inventiviteit onder Belgen. Met coupons of kortingen zouden 6 op de 10 (63%) van diegenen die wel eens online eten bestellen, in de context van de prijsstijgingen, overwegen om vaker eten te bestellen.

Ongeveer de helft van alle Franstaligen (49.4%) overweegt een hoofdgerecht te bestellen, maar het bijgerecht zelf thuis te koken om kosten te besparen. En ook al moeten we onze uitgaven wellicht herzien in 2023, toch zou bijna de helft van de jongeren (47% ) liever op andere dingen besparen dan op het online bestellen van eten.

3. Bewust eten

We zoeken steeds vaker naar een evenwicht tussen wat er op ons bord ligt en de gezondheid van onszelf en de planeet. Flexitarische, vegetarische en vegan diëten worden steeds populairder. Het besef rondom duurzaam eten groeit. In 2022 veranderde de helft van de Belgen zijn eetgewoonten om gezonder te zijn. En die trend zet zich verder door. We vinden het almaar belangrijker om seizoensgroenten te eten (83%), maar vinden wel dat chefs creatiever mogen zijn in de bereiding ervan (58%). Ook vindt 7 op de 10 Belgen duurzame verpakkingen belangrijker dan een paar jaar geleden.

Voornamelijk jongeren willen in de toekomst vaker veganistisch eten omdat het gezonder is en beter is voor het milieu (50% van de min-35-jarigen versus 27% van de 35 tot 54-jarigen en 17% bij de 55-plussers).

4. Culinaire nostalgie

De afgelopen pandemiejaren hebben hun sporen nagelaten. We zijn in veel opzichten terug naar de basis gegaan en hebben onszelf de vraag gesteld: wat is belangrijk voor mij? We zijn meer thuis, zoeken de natuur op en ook familie lijkt weer de basis te zijn voor veel mensen. Gedreven door die hang naar wat vertrouwd en comfortabel is, zien we een trend van ‘culinaire nostalgie’ ontstaan. En dat zien we in een toename van het aantal bestellingen van traditionele gerechten uit verschillende lokale keukens. We zien bovendien dat Belgen die nostalgische comfortmaaltijden vooral na een drukke (werk)dag of op een vrijdagavond bestellen.

Comfort food speelt een belangrijke rol binnen die drang naar zelfzorg. Belgen zijn daarin erg traditioneel. Onze top drie bestaat uit frieten (bij 33% van de Belgen in de top 3), pasta (32%) en chocolade (24%). Verder worden vooral pizza (23%) en traditionele Belgische gerechten, zoals stoofvlees of balletjes in tomatensaus (23%) vermeld. Meer dan de helft (55%) zou een moderne versie van hun favoriete comfort food wel smaken.

Ook uit de Takeaway.com besteldata van het afgelopen jaar blijkt dat friet onze absolute nummer 1 is: het frituur is de favoriete keuken van de Belgen.

5. Digitale gastronomie

De culinaire wereld speelt zich voor een groot deel online af. FoodTok- en Youtube-chefs zijn bijna even populair als traditionele chefs. Streamingplatforms voeden de foodie-fancultuur via een brede waaier aan voedselgerelateerde shows. In 2023 zal de wereld van ‘digitale gastronomie’ door chef-koks zelf worden aangedreven om in te spelen op de groeiende vraag naar gerechten met een intense smaak en gedurfde presentaties. Onze sociale media platformen zullen dus meer dan ooit gevuld zijn met beelden van kleurrijke en smakelijke gerechten, zoals grote milkshakes met een overdaad aan toppings of barokke hamburgers met nieuwe ingrediënten.

Bijna de helft van de Belgen (45%), waarvan vooral Franstaligen, zegt dat het zien van kleurrijke en gekke voedselcombinaties ervoor zorgt dat ze dit zelf ook willen proberen. Een derde, waarvan opnieuw vooral Franstaligen, zegt wel eens gerechten te willen eten waarin minder traditionele ingrediënten gebruikt worden. Voor 61% van de Belgen is de kleur van hun eten belangrijk voor de totaalervaring. Daarnaast is ook de textuur (voor 84%), maar vooral de geur (voor 88%) erg belangrijk.

Gen Z spant de kroon als het gaat om experimenteren en openstaan voor nieuwe dingen. 42% van de jongeren zou overwegen om super kleurrijk voedsel te eten. Daarnaast worden jongeren sterk beïnvloed door sociale media. 45% van Gen Z geeft aan dat socialemediakanalen zoals TikTok en Instagram hun voedingskeuzes beïnvloeden. Voor de volledige Belgische populatie geldt dit voor slechts een klein vijfde (17%).

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-zijn-de-fooddtrends-voor-2023