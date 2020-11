Vagina’s. Ze geven zowel man als vrouw veel plezier, maar net zoals vrouwen eeuwige mysteries blijven valt er ook over het vrouwelijke geslacht nog veel over te leren.Hieronder lijsten we 3 interessante feiten op.

1. De vagina is een zelfreinigend orgaan

In tegenstelling tot wat je misschien dacht, heeft de vagina minder hulp dan een penis nodig om schoon te blijven. De vagina maakt haar eigen beschermende stoffen aan om ongewenste vloeistoffen en bacteriën kwijt te raken. Hygieneproducten die speciaal voor de vagina zijn ontwikkeld, doet daarom ook meer kwaad dan goed.

2. De vagina is gemiddeld 8 centimeter diep

De vagina bestaat uit een elastische buis en deze buis bevat rekbare slijmvliezen. Je vagina is ongeveer net zo lang als een gemiddelde wijsvinger, dat is 8 centimeter diep. Wanneer jij opgewonden raakt, ontspannen de spieren in deze buis. Het fijne gevoel dat de vrouw krijgt bij seks komt dus door de elasticiteit van je vagina. Vandaar dat groter soms ook beter is.

3. Niet elke vrouw heeft een G-spot

Dacht je dat het vanzelfsprekend was dat elke vagina een G-spot heeft? Verkeerd. Wetenschappers ontdekten in 2008 dat er zelfs miljoenen vrouwen zijn die geen G-spot hebben. Bloedonderzoek toonde ook aan dat de vrouwen die dit wel hebben hogere niveaus van chemicaliën hebben, die ook verband houden met de seksfunctie.

Het bericht Deze 3 dingen wist je nog niet over de vagina verscheen eerst op Metro.