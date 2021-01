Zolang het coronavirus ons leven beheerst, kunnen we enkel dromen van verre bestemmingen. Voor je volgende vakantie plan je vast een unieke trip. Heb je al aan een nachttrein gedacht? Deze vorm van slow travelling is duurzaam én comfortabel. Vanuit je (luxueuze) coupé zie je de afwisselende landschappen voorbijglijden. Overtuigd? Dit zijn de meest iconische treinreizen ter wereld.

Nightjet van Brussel naar Wenen

Vanuit ons land vertrekt er maar één nachttrein: de ÖBB Nightjet die spoort van Brussel en Luik naar Wenen of Innsbruck. Het traject werd vorig jaar gedoopt, maar het werd een start in mineur. Door de coronacrisis zijn alle ritten al zeker opgeschort t.e.m. 10 februari.

Ook reizigers met een beperkt budget zijn welkom op de Nightjet. Een zitplaats bemachtig je al vanaf 30 euro, maar voor wie zich liever languit neervlijt zijn er ook ligplaatsen en echte bedden aan boord.

De nachttrein spoort in 14 uur en 23 minuten van Brussel naar Wenen. Dat is een pak langer dan de vlucht van 1 uur en 40 minuten, maar de trein trakteert je op het glooiende landschap van het Duitse Rijnland, nog voor je citytrip in de stad van de muziek begint.

Oriënt-Express van Parijs naar Istanboel

De Oriënt-Express is waarschijnlijk de meest beroemde nachttrein ter wereld dankzij de detectiveroman van Agatha Christie. In ‘Moord in de Orïent-Express’ moet de Belgische speurneus Hercule Poirot een moordenaar tussen de treinreizigers ontmaskeren. Gelukkig ging het er in het echt een stuk vredelievender aan toe.

De Oriënt-Express beleefde zijn hoogdagen in de jaren 20 en bracht gegoede reizigers van Parijs over Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië en Bulgarije naar Istanboel, toen nog Constantinopel. De trein was het levenswerk van de Belgische ingenieur Georges Nagelmackers, die zo internationaal treinreizen in Europa mogelijk wou maken. Hij ontwierp een luxehotel op wielen, met slaapwagons en een restauratiewagen.

Wie een flink bedrag overheeft voor een nostalgische treinreis in weelde, kan nog steeds de Venice Simplon-Orient-Express nemen van Parijs naar Venetië.

Transsiberië-Express van Moskou naar Vladivostok

Trek nog iets verder naar het oosten en je komt op het terrein van de Transsiberië-Express. Deze nachttrein raast over de langste spoorweg ter wereld (meer dan 9000 kilometer!) en gaat dwars door Rusland -van Moskou tot Vladivostok. Je dendert van het ene afgezonderde dorp naar het andere, en beseft dan pas echt hoe rijk de geschiedenis van de voormalige Sovjet-Unie is. Om van de ongelooflijk uitgestrekte natuur nog maar te zwijgen!

Rovos Rail van Pretoria naar de Victoria Falls

Voor Rovos Rail trekken we naar Zuid-Afrika. Een van de populairste trajecten brengt je in vijf dagen van Pretoria naar de beroemde Victoria Falls op de grens tussen Zambia en Zimbabwe. De maatschappij is een van de meest luxueuze op het Afrikaanse continent. De treinen zijn stuk voor stuk originele exemplaren uit de jaren twintig of dertig, toen verre treinreizen hot en trendy waren. Dat zie je duidelijk aan het interieur, dat gerenoveerd is maar nog steeds de grandeur van weleer uitademt. Tijdens de reis word je dan ook op je wenken bediend. Geniet van lokale gerechten en slaap in een coupé naar wens, van comfortabel tot waanzinnig luxueus.

The Rocky Mountaineer door de Canadese Rockies

The Rocky Mountaineer voelt zich thuis in het westen van Canada, waar hij door de Rocky Mountains raast. De trein rijdt langs drie routes: tweedaagse reizen tussen Vancouver en Banff, in het zuiden van de Canadese Rocky Mountains, en tussen Vancouver en Jasper, in het noorden van de Rockies. Een driedaagse reis voert tussen North Vancouver en Jasper. Overdag reis je in de comfortabele trein, maar ’s avonds ga je van boord om in een hotel van je nachtrust te genieten. Zo hoef je niks te missen van het landschap met zijn besneeuwde toppen, uitgestrekte bossen, diepe kloven en schuimende rivieren. Enkele hoogtepunten zijn de Kicking Horse Canyon, de brug over de Stoney Creek en de beroemde Spiral Tunnels.

