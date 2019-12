Bij Brazilië denk je al gauw aan Rio de Janeiro en voetbal, maar het Zuid-Amerikaanse land heeft zoveel meer te bieden. Natal, een stad in het uiterste oosten die ook weleens de ‘Stad van de Zon’ wordt genoemd, is daar een uitmuntend voorbeeld van. Het ligt bovendien in deelstaat Rio Grande do Norte, dat enkele van ’s werelds mooiste stranden herbergt.

Tekst & foto’s door Aaron Verbrugghe

Na een vlucht van ongeveer 11 uur land ik in Natal, waar de hitte me als een warm deken tegemoet komt. Ik word ondergebracht in het sluimerige badstadje Tibau do Sul, gelegen aan een prachtige lagune.

Jacht op dolfijnen

De eerste ochtend in Brazilië roept m’n door jetlag in de war gestuurde gestel me reeds wakker om 4u30. Ruim op tijd voor het buffet, waar de sympathieke Antwerpse reisbegeleider Stefaan een woordje uitleg komt geven over de vele mogelijke excursies.

Ik besluit echter langs het strand richting Pipa te wandelen, een naburig stadje aan de uitdijende Atlantische Oceaan. Navraag aan de receptie leert me dat het tij perfect staat om de tocht aan te vatten. Het is zo’n achttal kilometer, maar aan afleiding onderweg geen tekort. Zowat elke 500 meter vind je wel een strandbar, waar je op de ligstoelen heerlijk kan dagdromen op het geluid van de brekende golven. Ik passeer de Baia Dos Golfinhos, waar ik evenwel bot vang in mijn queeste naar een dolfijn.

Hippies

In Pipa beukt het springtij in op de vele toeristen, die met vloeken in heel wat talen hun heil hogerop zoeken. Vroeger was het kustplaatsje een populair oord bij hippies, en die chille vibe hangt er anno 2019 onverminderd sterk. ’s Nachts verandert Pipa steevast in een bruisend uitgaanskwartier, waar je op zowat elk muziekgenre de benen kan gaan strekken.

Tussen Pipa en Tibau moet je ook zeker eens de minibus nemen, voor de gemiddelde Europeaan toch een hele belevenis. Zo raakt het busje in eerste versnelling amper over het heuvelige terrein en spuwt het daarbij grijsgrauwe rookwolken uit die in lage-emissiezones menig ambtenaar tot de gifbeker zouden verleiden.

Al om 17 uur begint ook in Tibau de zon te zakken, en aan het strand bij Tibau da Sul is dit schouwspel van een verbluffende schoonheid.

‘Best of the northeast’

Mijn eerste excursie is de veelbelovende ‘Best of the northeast tour’. Het startschot is echter treurig. In Pedro Vielha treffen we een lelijk verwonde kitten aan, die we nog proberen te redden met een kommetje water, evenwel zonder succes. ‘Life goes on’, wist ook Tupac al, en niet veel later rijden we kilometers lang door de alomtegenwoordige suikerrietvelden naar het adembenemende Baia Formosa. Daar ondernemen we een tocht in een ‘dune buggy’. In dat soortement kruising tussen wagen en go-kart zoef je op het strand en waant een mens zich even in Parijs-Dakar.

Na een tijdje trekken we landinwaarts over de duinen en zwemmen we in het zogenaamde Coca Cola meer, waarvan de naam is geïnspireerd door de zwart-rode kleur van het water.

Natal tour

Een andere tour die ik mag volgen gaat richting Natal. Het traject verloopt grotendeels langs de kust, waar het ene formidabele uitzicht het volgende verdringt. De grote blikvanger is echter Ponte Negra met zijn ‘Morro do Careca’, de muursteile duin die je op zowat elke ansichtkaart van Natal aantreft. Onderweg houden we ook even halt bij de grootste cashewboom ter wereld.

Original Brazil

Na een dagje chillen aan het strand is het alweer tijd voor een excursie, opnieuw met de sympathieke gids Glades en chauffeur Elton. Op de planning staat onder meer een stevige wandeling in een natuurpark. Granieten rotsformaties zijn het imposante terrein, Tico de gids. Onderweg geeft hij uitleg over de bloemen en planten, die kunnen dienen als medicijn, tandpasta of shampoo.

Deze excursies zijn trouwens maar een fractie van wat er allemaal te beleven valt. Zo kan je ook nog een quad tour, boottrip of snorkeluitstapje meenemen. Hoewel God op zeven dagen hemel en aarde kon scheppen, blijken er dat voor mij te weinig.

Alle clichés op een rijtje

Het is moeilijk om niet verliefd te worden op deze hoek van Brazilië. Het klimaat is heerlijk, de stranden onwaarschijnlijk mooi, eten en drinken betaalbaar en de mensen haast zonder uitzondering aardig. Kwestie even alle clichés boven te halen. De regio rond Natal heeft iets te bieden voor zowel oudere koppels op zoek naar rust, jonge koppels op zoek naar avontuur, als een groep vrienden op zoek naar een partij ouderwetse lol.

