Volgens consumentenorganisatie Test Aankoop voldoet een groot deel van de tandpasta’s op de markt niet aan de basiseisen voor een goede tandpasta. Uit een test met zeventien pasta’s bleken er slechts zes je gebit goed te beschermen.

Je ligt comfortabel in bed, de lichten zijn al uit, je bent klaar voor een deugddoende nachtrust. Tot je je bedenkt dat je – verdorie – je tanden nog niet hebt gepoetst. Met tegenzin verlaat je je warme deken om toch nog twee minuten met je mond vol schuim in een koude badkamer te staan. Het is immers voor de goede zaak, toch? Dat hangt af van welk merk tandpasta je gebruikt, zegt Test Aankoop. Uit een markttest van de consumentenorganisatie blijkt dat twee derde buist op de basisvereisten voor tandpasta.

Die basisvereisten zijn volgens Test Aankoop: genoeg fluoride bevatten, tandplak en vlekken verwijderd én dat alles doen zonder het glazuur te beschadigen.

Fluoride: genoeg, maar niet te veel

Ten eerste moet tandpasta de juiste hoeveelheid fluoride bevatten. Dat is een stof die de tanden verhardt en zo beschermt tegen tandbederf. Fluoride wordt soms weggelaten uit tandpasta’s. Het zou gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar daar is voor de meeste mensen weinig van aan. De stof is enkel giftig als je er een enorme dosis – tubes tandpasta – van binnenkrijgt. Omdat jonge kinderen vaak tandpasta inslikken, moet je bij hen beter opletten. Om het gemakkelijk te maken bevat kindertandpasta vaak minder of geen fluoride. Toch is fluoride ook bij hen noodzakelijk voor een goede tandbescherming.

Voor volwassen ligt de ideale hoeveelheid fluoride in een tandpasta op 1450 ppm, aldus Test aankoop. In hun onderzoek halen van de zeventien geteste tandpasta’s er slechts zes die drempel. Twee scoren slechter dan de rest: Everyday tandpasta met fluoride en Sensodyne Complete Protection zitten met ongeveer 1000 ppm ver onder het aanbevolen fluoridegehalte. Een klein teveel aan fluoride is dan wel niet giftig, maar voor de verkleuring van de tanden van kinderen ook niet goed. Elmex anti-cariës professional en Apivita bevatten beide te veel fluoride.

Kankerverwekkend

Tandpasta is ten tweede gemaakt om je tanden te schuren, maar ook hier is te veel ook niet goed voor je glazuur. Zes van de zeventien geteste tandpasta’s schuren te veel, zegt Test Aankoop. Oral-B steekt erbovenuit en bevat een veel te hoge hoeveelheid schuurmiddel.

Daarnaast bevatten veel tandpasta’s volgens Test Aankoop bedenkelijke stoffen. In de meeste pasta’s zit titaniumdioxide. Dat is een kleurstof die de pasta wit maakt en waarvan wordt vermoed dat het kankerverwekkend is, vooral door inademing. Enkel Denttabs, Meridol en Oral-B doen het zonder.

Voor mensen die erge last hebben van allergieën is het belangrijk te weten dat volgens Test Aankoop bijna alle geteste tandpasta’s tenminste één allergeen bevatten. Enkel Signal Integral 8 is vrij van allergenen. Negen tandpasta’s bevatten natriumlaurylsulfaat, een stof die de genezing van aften tegengaat. Enkel wie geregeld last heeft van aften moet hier rekeningen mee houden.

Goed voor het milieu?

Ten slotte beoordeelde Test Aankoop voor de allereerste keer ook de milieu-impact van tandpasta’s. Ze controleerden of de tandpasta schadelijke ingrediënten en microplastics bevat en of ze een tweede verpakking hadden. Er werd ook getest hoeveel van het product er in de verpakking achterbleef. Op milieuvlak deden Colgate en Meridol het niet goed. Zij bevatten respectievelijk zinkoxide en PEG40 hydrognetas castor oil, twee ingrediënten die bijzonder schadelijk zijn voor het milieu. Twee producten, Oral-B en Sensodyne Complete Protection, bevatten microplastics. Bovendien zaten twaalf van de zeventien tandpasta’s in een overbodige kartonnen doos. “Werk aan de winkel dus”, concludeert Test Aankoop.

