In de week van 26 december tot en met 2 januari heeft de federale politie ongeveer 35.000 mensen gecontroleerd aan onze grenzen. Het grote merendeel van de reizigers kwam uit een rode zone. In totaal werden zo’n 100 pv’s opgemaakt.

Zaterdag kwamen er 20.389 Passenger Locator Forms (PLF’s) binnen. Dat zijn de formulieren die terugkerende reizigers moeten invullen, wanneer ze meer dan 48 uur in het buitenland verbleven. Van die groep reizigers kwamen er 17.701 uit een rode zone. Voor zondag werden er nog eens 22.315 formulieren geregistreerd. 19.937 mensen gaven te kennen dat ze uit een rode zone kwamen.

Politiecontrole

De regering had aangekondigd strenger te zullen controleren wat de politie ook heeft gedaan. Daarbij werd vooral gekeken of het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) voor wie langer dan 48 uur in het buitenland verbleef was ingevuld. Er werden 98 processen-verbaal opgesteld voor mensen die niet in orde waren met de coronawetgeving, meldt de federale politie zondagnamiddag.

Zelfs de scheepvaartpolitie deed mee

In de luchthavens controleerde de luchtvaartpolitie 27.291 passagiers van wie er 51 niet in orde waren. In de treinstations controleerde de spoorwegpolitie tussen de 6.500 en 7.000 personen van wie er 23 niet in regel waren. De scheepvaartpolitie controleerde 223 passagiers van wie er 10 een boete kregen. Op de autosnelwegen controleerde de wegpolitie 501 passagiers van wie er 14 een boete opliepen.

Het bericht Honderdtal overtredingen vastgesteld bij terugkerende reizigers verscheen eerst op Metro.