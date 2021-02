Clubhouse is een van de populairste en meest besproken apps van het moment. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat je de app nog nooit gebruikte. De app is erg exclusief, je geraakt alleen binnen via een uitnodiging. Van plan om lid te worden? Let dan goed op, want Clubhouse zou het niet zo nauw nemen met je privacy.

Clubhouse is een app die is uitgebracht in april 2020. Het laat gebruikers toe om audiogesprekken met elkaar te voeren. Dit werkt in de vorm van ‘kamers’ waar je enerzijds luisteraars en anderzijds sprekers hebt.

De kamers gaan over diverse onderwerpen en kunnen voor iedereen toegankelijk of afgeschermd zijn. De app kreeg plots een boost in het begin van 2021 en werd wereldberoemd. Onder andere Elon Musk liet weten dat hij de app gebruikt.

Nodige data

Als je een account aanmaakt bij Clubhouse vraagt het je om de volgende informatie: je naam, emailadres, foto en gebruikersnaam. Verder word je gevolgd door cookies die bijhouden wat je allemaal doet op de applicatie.

Het sociale netwerk vraagt je ook om toegang tot je adresboek. Hierdoor krijgt het bedrijf te weten of mensen uit je contactenlijst al gebruikers zijn. Als je zelf mensen toevoegt als lid, verschijnt er een lijst met contactpersonen die Clubhouse-leden kennen.

Om erachter te komen hoeveel Clubhouse-leden iemand kent, worden telefoonnummers uit verschillende adresboeken vergeleken. Het bedrijf legt niet uit hoe ze dat precies doet. Deze gegevens staan mogelijk al op centrale servers. En dat betekent dat Clubhouse al informatie over je kan hebben nog voor je lid bent.

Privacy

Clubhouse neemt zelf alle gesprekken op om te kunnen modereren. Maar ook kamerdeelnemers kunnen dat doen door simpelweg een microfoon bij hun telefoon te houden. Clubhouse kan dit op geen enkele manier tegenhouden.

Uit onderzoek van de Standford Internet Observatory blijkt dat Clubhouse voor een groot deel gebouwd is op software van het Chinese Agora. Hierdoor zou de Chinese overheid toegang hebben tot de data van gebruikers.

Clubhouse zelf zegt de verbinding met Chinese servers verbroken te hebben. Ook zou de app de versleuteling opschroeven. Tot nu is het nog onduidelijk hoe de informatie wordt versleuteld. Het is daarom moeilijk te zeggen hoe veilig je data nu écht is bij Clubhouse.

