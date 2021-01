Het grootste filmfestival van Scandinavië, dat van Göteburg, gaat dit jaar gewoon door ondanks de coronapandemie. Maar dan wel op een geïsoleerd eiland en met maar één bezoeker.

In plaats van de Zweedse stad Göteborg, vindt het festival dit jaar plaats op het eiland Hamneskär. Het is een piepklein eilandje in de Pater Noster-archipel aan de Zweedse westkust en staat bekend om zijn vuurtoren.

Film na film kijken

De enige bezoeker van de bijzondere editie van het filmfestival dit jaar is een zorgmedewerker. Lisa Enroth werd gekozen uit maar liefst 12.000 geïnteresseerden. Een week lang mag Enroth ronddwalen op het afgelegen eiland en er film na film kijken. En aan zo’n week lijkt ze ook toe te zijn. “In de zorg heb ik constant geluisterd, getest en getroost. Ik voel me doodmoe”, zei de verpleegster. In totaal gaan er tijdens het festival zeventig films in première.

Videodagboek

Enroth gaat een week lang een videodagboek bijhouden van haar bezoek aan het filmfestival. „De wind, de zee, de mogelijkheid om voor een week onderdeel te zijn van een andere realiteit, het is allemaal heel aantrekkelijk.”

Het dagboek is te volgen op de website van het filmfestival van Göteborg “Het voelt in het bijzonder goed om deze unieke ervaring te schenken aan een van de vele helden van onze zorg, die allemaal zo hard werken tegen Covid-19”, zegt festivaldirecteur Mirja Wester.

